Ballando con le Stelle, arriva un Siffredi: i 10 vip ufficiali

Manca sempre meno alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza il 21 ottobre. Il talent show di Rai 1 sta progressivamente svelando le sue carte e, al momento, sono dieci i concorrenti annunciati. Dopo Teo Mammuccari, infatti, sui profili social del programma è stato mostrato un nuovo volto del cast.

Ballando con le Stelle: decimo concorrente ufficiale, chi è

Lorenzo Tano parteciperà alla diciottesima edizione di Ballando con le Stelle. Il figlio di Rocco Siffredi e Rozsa Tassi, nonché giovane campione di atletica, è stato annunciato tramite video sui canali social del programma. Qui, infatti, si può notare Lorenzo in palestra, mentre trasporta un manichino, pronto per le prove di ballo. “Lorenzo Tano ancora non sa chi sarà la sua maestra ma nell’attesa si esercita come può: insomma di necessità virtù!” recita la descrizione del post.

Lorenzo va quindi ad aggiungersi agli altri nomi già annunciati nelle scorse settimane. Il cast di Ballando con le Stelle, ricapitolando, è composto dai seguenti concorrenti (in ordine di annuncio): Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura e Giovanni Terzi, Carlotta Mantovan, Paola Perego, Antonio Caprarica, Sara Croce, Teo Mammuccari e Lorenzo Tano.

L’annuncio (criticato) di Mammuccari e la questione giuria

Proprio l’ufficializzazione di Teo Mammuccari aveva scatenato qualche polemica. Il motivo è da ricercarsi nel video dell’annuncio dove il neo concorrente di Ballando con le Stelle si è ripreso mentre parlava su una monoruota (monopattino elettrico senza manubrio). Nei commenti del video, alcuni utenti hanno fatto notare il gesto, invitando Mammuccari a rispettare il codice della strada.

In attesa di scoprire chi altro scenderà in pista il prossimo 21 ottobre, va ricordato che, al momento, la giuria della prossima edizione di Ballando con le Stelle non è stata rivelata. Sebbene Milly Carlucci abbia detto che non è stata ancora confermata, forse per creare un po’ di suspence, è probabile che rivedremo i cinque giudici delle scorse edizioni: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Proprio la Smith, d’altra parte, aveva spiegato sui social che le sarte erano a lavoro per prepararle gli abiti in vista dello show. La giudice, quindi, ci sarà e, probabilmente, anche i suoi quattro colleghi.