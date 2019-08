Ballando con le Stelle, arriva Gabriella Carlucci? Parla la conduttrice

Ballando con le Stelle, arriva la sorella di Milly Carlucci? La verità di Gabriella

La prossima edizione di Ballando con le Stelle vedrà anche la partecipazione di Gabriella Carlucci? La sorella di Milly si è confessata al settimanale Spy rispondendo direttamente alla domanda e a tante altre curiosità. La conduttrice e politica italiana, assente da diverso tempo dal piccolo schermo del Bel Paese, non ha del tutto chiuso le porte a un suo arrivo nel programma della sorella, anche se ha specificato che non potrebbe prendervi parte con costanza.

Gabriella potrebbe essere ballerina per una notte nella prossima stagione dello show di Rai1

Gabriella la vedremo a Ballando? “No, ma solo perché non ho il tempo, ma ballerina per una notte si!” Insomma, la possibilità di vedere le sorelle Carlucci insieme sul piccolo schermo prossimamente non è così remota. D’altra parte Gabriella non è certo una che non conosce il mezzo televisivo. Anzi, è una delle esperte più preparate. Basti pensare che è stata la prima conduttrice donna del Festival di Sanremo: “Prima di me c’erano le vallette. Mi chiesero di condurre con Miguel Bosè: abbiamo avuto un 20 milioni di spettatori. Due anni dopo mi richiamarono per affiancare Johnny Dorelli: la finale ha fatto il 76% di share”. Negli ultimi anni è sparita dai radar della tv italiana per scelta, essendosi dedicata ad altri progetti.

Gabriella Carlucci impegnata all’estero

“La tv l’ho fatta in questi anni in America e in Inghilterra con programmi dedicati alle eccellenze italiane. Me la sono cavata bene considerando che conducevo in inglese e spagnolo” ha raccontato Gabriella a Spy, dichiarando poi che negli ultimi anni ha speso anche molte energie per far conoscere il cinema italiano all’estero, organizzando e partecipando a diversi eventi come i Festival a Palma de Maiorca e a Belgrado, due manifestazioni “diventate il tramite per vendere il cinema italiano all’estero e una vetrina per la moda, l’arte e la cultura italiana”. Nell’ultimo periodo si è inoltre parlato di un suo possibile ritorno alla guida di MelaVerde, fortunata trasmissione di Rete 4. “Non sono per le minestre riscaldate. Mi annoio a fare sempre le stesse cose, preferisco le nuove sfide”, ha chiosato, smentendo l’indiscrezione.