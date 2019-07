Milly Carlucci si confessa: “Ballando ha cambiato anche me, vi spiego come”

Milly Carlucci, le parole sulle storie dei concorrenti di Ballando con le stelle

Milly Carlucci ha raccontato come Ballando le stelle ha cambiato la sua vita. Al momento la conduttrice si sta godendo qualche giorno di vacanza, ma non saranno molti perché presto sarà già al lavoro per Ballando on the road, lo spin off della trasmissione del sabato sera di Rai 1. In una intervista al settimanale Grazia, Milly ha parlato del suo programma, a cui tiene moltissimo, e delle storie che ha portato in pista. Sono storie legate a personaggi dello spettacolo che hanno un handicap. Pensiamo per esempio a Giusy Versace e Oney Tapia, ma non sono gli unici. Sono tutti incontri che l’hanno cambiata in qualche modo, ha dichiarato.

Ballando con le stelle, parla Milly Carlucci: “Giusy, Oney, Gessica e Carolyn sono esempi”

Su Giusy Versace, atleta paralimpica che ha perso le gambe in un incidente stradale, ha detto: “Grazie a lei ho scoperto che gli atleti paralimpici hanno una forma mentale e fisica tale per cui possono affrontare ogni sfida. Combattono e sanno di poter superare il proprio limite con la mente. Sono esempi”. La conduttrice ha parlato anche di Carolyn Smith, coreografa e presidente della giuria di Ballando, che ha combattuto contro il cancro per molto tempo. Anche lei, per Milly, è un grande esempio. Ha parlato anche di Oney Tapia, che ha perso la vista e si è rimboccato le maniche per mantenere la sua famiglia. “Ha trovato la forza, è riemerso dall’abisso”, ha affermato la Carlucci parlando dell’uomo come l’esempio che più l’ha colpita.

Milly Carlucci si confessa: “Ballando con le stelle ha cambiato anche me”

Non potevano mancare le parole su Gessica Notaro: “Non è facile per una donna apparire in pubblico con una benda. Il suo aggressore voleva mettere in discussione la sua identità femminile”. Ed è proprio per tutti questi motivi che Milly Carlucci ha affermato che Ballando con le stelle le ha cambiato il modo di vedere la vita. Queste le sue parole: “I problemi li abbiamo tutti, vanno affrontati con grinta. Nella vita ho conosciuto tante persone normali che lottano come eroi. Forse i veri supereroi sono loro, ho pensato. E così, incontro dopo incontro, Ballando ha cambiato anche me”.