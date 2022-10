Antonella Clerici interviene sulle infuocate dinamiche di Ballando con le Stelle che stanno coinvolgendo Lorenzo Biagiarelli, compagno di vita di Selvaggia Lucarelli e partner di Anastasia Kuzmina nello show timonato da Milly Carlucci. ‘Antonellina’ e Lorenzo si conoscono molto bene in quanto lavorano entrambi a È sempre mezzogiorno, cooking show feriale in onda su Rai Uno all’ora di pranzo. E proprio in virtù di tale conoscenza, la Clerici ha riservato allo chef parole di sostegno. Ma si proceda con ordine. Nel corso della puntata del 22 ottobre di Ballando, Lorenzo è finito al centro delle polemiche. Il caos è scoppiato quando la Kuzmina gli ha consigliato di prendere un caffé con lei poiché per avere un affiatamento in pista bisogna trovare anche un’intesa umana.

Lorenzo non ha affatto preso bene le esternazioni della partner di ballo, affermando che lui deve essere giudicato per quello che fa in pista e non nel privato. Il cuoco ha così ingaggiato un ruvido dibattito con la giuria del talent show. Il caso ha fatto parecchio baccano dal punto di vista mediatico. Quel che è certo è che tra Anastasia e Biagiarelli, il feeling professionale è tutto tranne che alle stelle. Sull’intera vicenda ha voluto dire la sua Antonella Clerici che si è espressa attraverso un ‘cinguettio’ pubblicato su Twitter.

“Conosco bene Lorenzo Biagiarelli – ha scritto la conduttrice di È sempre mezzogiorno – e so quanto è puntiglioso, intelligente, gentile, rispettoso, tenace nel suo lavoro. Ha carattere e ieri sera lo ha dimostrato a Ballando Con Le Stelle. Certa che con Anastasia Kuzmina troveranno l’intesa perfetta”.

Lorenzo Biagiarelli criticato a Ballando con le Stelle

Per l’atteggiamento assunto e per le parole rivolte ad Anastasia Kuzmina, il compagno di Selvaggia Lucarelli è stato parecchio criticato sia da buona parte della giuria sia sui social da diversi telespettatori. Secondo molti il giovane deve essere più umile, trattare meglio la partner di Ballando e digerire con più filosofia le critiche. Anche perché, a onor del vero, Anastasia non è che gli abbia consigliato di fidanzarsi con lei, ma le ha semplicemente detto che per migliorare in pista bisogna creare anche un legame fuori, sempre con rispetto reciproco, cosa che capita a quasi tutti coloro che transitano dal talent show del sabato sera di Rai Uno.