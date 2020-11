Ballando con le Stelle: Alessandra Mussolini in finale con Samuel Peron

Brusco cambiamento per la nipote di Sophia Loren del tutto afflitta per quanto accaduto a Maykel Fonts

Alessandra Mussolini disputerà la finale di Ballando con le Stelle 2020 con Samuel Peron. Ad annunciarlo Milly Carlucci, intervenuta telefonicamente a Storie Italiane di Eleonora Daniele nella puntata in onda su Rai Uno venerdì 20 novembre. Com’è noto la Mussolini è costretta a fare a meno del ballerino Maykel Fonts per l’ultima puntata dello show. Il maestro di ballo cubano ha contratto il Coronavirus ed è stato costretto a lasciare il programma. Del tutto negativa Alessandra, che si è sottoposta a più di un tampone negli ultimi giorni.

Intervenuta in collegamento a Storie Italiane Alessandra Mussolini si è detta piuttosto disperata e sfiduciata per la fine del suo percorso a Ballando con le Stelle. L’ex deputata ha chiarito che non sa ancora se prenderà parte alla finale: valuterà il da farsi con Samuel Peron. Soprattutto perché Alessandra è tornata in sala prove solo in queste ore e per l’ultima puntata di Ballando con le Stelle sono diverse le coreografie da preparare, almeno sei. Milly ha però ribadito che la Mussolini merita di disputare la finale dopo tutto quello che è riuscita a compiere in oltre due mesi.

Al di là di come andrà la finale di Ballando con le Stelle, Alessandra Mussolini ha pubblicamente ringraziato la trasmissione di Milly Carlucci e tutto il suo staff. “Sono rinata”, ha affermato la Mussolini a Storie Italiane. Non solo: nello show di Rai Uno Alessandra è riuscita a lasciarsi andare, a raccontarsi e a farsi conoscere per quella che é, lontana dal mondo politico e in particolar modo dai pregiudizi. Si è rivelata dunque ottima la scelta di Alessandra: qualche mese fa la Mussolini si è trovata a dover scegliere tra la proposta di Ballando con le Stelle e quella del Grande Fratello Vip.

Senza pensarci troppo Alessandra Mussolini ha optato per Ballando con le Stelle: una scelta di cui non si è mai pentita, anzi. Un ritorno al primo amore per la 57enne che, prima di darsi alla politica, ha tentato la strada dello spettacolo.