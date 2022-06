Ballando con le Stelle, addio Samuel Peron? “Colpa di un altro ballerino”

By

Samuel Peron pronto a lasciare Ballando con le Stelle. A lanciare l’indiscrezione il settimanale Nuovo Tv: pare che a settembre non ritroveremo più il ballerino di Marostica nel cast dello show di Milly Carlucci. Diversi i motivi che avrebbero portato Peron a prendere questa decisione, che segnerebbe una svolta nella sua carriera televisiva.

Stando alle fonti consultate dal magazine, Samuel Peron sarebbe stanco della danza e pronto ad affermarsi come conduttore. Negli ultimi anni il protagonista di Ballando con le Stelle si è messo alla prova sul piccolo schermo in questa direzione.

Prima il ruolo da inviato a Buongiorno benessere di Vira Carbone, poi quello da opinionista fisso a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Ora è riuscito ad entrare a Weekly, il nuovo programma Rai del fine settimana, dove sarà uno degli inviati di Carolina Rey e Fabio Gallo.

Per questo impegno Peron è stato costretto a rinunciare a Ballando on the road, il consueto appuntamento estivo durante il quale Milly Carlucci, accompagnata proprio da alcuni ballerini di Ballando con le Stelle, è alla ricerca di nuovi talenti da lanciare nella sua trasmissione cult.

A pesare sulla decisione finale di Samuel Peron ci sarebbe anche l’età. Ha da poco festeggiato i 40 anni: un’età in cui i ballerini cominciano a scegliere altre strade professionali. In più sembra che l’arrivo di Vito Coppola all’ultima edizione di Ballando con le Stelle abbia creato dei malumori dietro le quinte.

In coppia con Arisa il coreografo di Eboli ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori e della padrona di casa, complice la liaison amorosa con la cantante. “In poco tempo Vito si è fatto largo sulla pista: si è guadagnato spazio e attenzioni, diventando a tutti gli effetti il nuovo pupillo di Milly”, si legge sulla rivista.

Non a caso subito dopo la fine di Ballando con le Stelle, dove Vito ha trionfato con Arisa, Coppola è stato scelto come primo ballerino de Il Cantante Mascherato, altro format di successo di Milly Carlucci. Una situazione che avrebbe creato, a detta delle malelingue, più di qualche fastidio tra i veterani.

Sarà vero? Al momento mancano conferme dai diretti interessati. Negli ultimi anni diversi ballerini hanno mollato Ballando con le Stelle. Prima Natalia Titova, poi Samanta Togni. Senza dimenticare l’uscita clamorosa di Raimondo Todaro e gli addii di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.