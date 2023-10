Ballando con le stelle, abbinamenti danzatori e vip: la lista completa

Manca ormai davvero poco alla prima puntata della nuova edizione di Ballando con le stelle. Il prossimo 21 ottobre infatti gli aspiranti ballerini Vip calcheranno per la prima volta la pista di ballo più famosa d’Italia in compagnia dei tutor con i quali faranno coppia fissa. E a proposito di coppie, fino a oggi non erano ancora stati annunciati gli abbinamenti Vip-ballerino ma poco fa dal profilo Twitter ufficiale di Ballando con le Stelle è apparso il video rivelatore, nel quale la conduttrice Milly Carlucci ha svelato con chi balleranno i Vip quest’anno.

Gli abbinamenti Vip-Ballerino

Come anticipato, dopo aver ufficializzato i concorrenti di Ballando con le stelle 2023, pochi minuti fa Milly Carlucci ha reso finalmente note quali saranno le coppie che si sfideranno a colpi di Merengue e Cha Cha Cha a partire dal 21 ottobre. Ecco l’elenco completo:

Carlotta Mantovan – Moreno Porcu

Teo Mammucari – Anastasia Kuzmina

Simona Ventura – Samuel Peron

Rosanna Lambertucci – Simone Casula

Paola Perego – Angelo Madonia

Lorenzo Tano – Lucrezia Lando

Wanda Nara – Pasquale La Rocca

Ricky Tognazzi – Tove Villfor

Lino Banfi – Alessandra Tripoli

Antonio Caprarica – Maria Ermachkova

Giovanni Terzi – Giada Lini

Sara Croce – Luca Favilla

Insomma, come anticipato nei giorni scorsi, quest’anno Milly Carlucci ha proprio deciso di non sorprendere i fans del programma e ha preferito non lasciare la strada vecchia per la nuova, mantenendo nel cast tutti i ballerini della passata edizione del programma. Tra i maestri infatti, come si può ben notare dall’elenco, non ci sarà alcuna new entry.

Dopo aver svelato gli abbinamenti, la conduttrice ha quindi precisato che a oggi tutti i Vip, tranne Wanda Nara e Antonio Caprarica, hanno già potuto conoscere i loro tutor ballerini. Insomma quello dell’edizione di quest’anno sarà proprio un bel cast, che si preannuncia essere il più forte di sempre!

La riconferma della giuria

Infine, per quanto riguarda la giuria di quest’anno, anche se la conduttrice ha più volte scherzato sull’argomento nei mesi passati, affermando di voler rinnovare completamente questa parte del cast inserendo nuovi giurati, alla fine ha scelto di riconfermare i nomi che già fanno parte del programma da molti anni (qui per i dettagli). Ovviamente si parla di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto ma anche di Selvaggia Lucarelli che, nonostante le voci che vedevano negata la sua riconferma dopo l’ultima stagione molto turbolenta, sarà presente dietro al celebre bancone anche quest’anno.