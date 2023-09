Ballando con le Stelle, 7° concorrente: età totale del cast 431 anni

Ballando con le Stelle ha ufficializzato il settimo concorrente ufficiale in vista della prossima edizione del programma che decollerà sabato 21 ottobre. Al cast va ad aggiungersi il giornalista e opinionista televisivo Antonio Caprarica. Un nome che era dato per certo alla corte di Milly Carlucci da tempo. Ora le indiscrezioni trovano conferma ufficiale. Su Instagram diversi utenti non hanno accolto calorosamente la scelta. A far mugugnare non certo il profilo di Caprarica, che ha alle spalle una carriera stellare, quanto piuttosto l’età dei partecipanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

Diversi telespettatori affezionati al talent show si sono lasciati andare a battute esilaranti sull’età dei ballerini vip arruolati fino ad ora. “Largo ai giovani insomma”; “Alla faccia della gioventù”; “Ma questo è un ospizio”; etc etc. In effetti, numeri alla mano, i sette concorrenti ufficializzati, eccezion fatta per Carlotta Mantovan, non si possono definire certo la nuova generazione che avanza.

Scendendo nel dettaglio e sommando l’età di tutti, si arriva a quota 431, con l’età media intorno ai 61 anni. Di seguito l’elenco dei 7 vip che sono stati contrattualizzati:

Ricky Tognazzi, 68 anni

Rosanna Lambertucci, 77

Carlotta Mantovan, 40

Simona Ventura, 58

Giovanni Terzi, 59

Paola Perego, 57

Antonio Caprarica, 72

Non è un mistero che la Rai debba salvaguardare lo zoccolo duro della sua platea che è composto non da 20enni. Dall’altro lato, se si vuole invertire un poco la rotta e tentare di andare a convincere a guardare lo show qualche baldo giovanotto in più, forse sarebbe meglio pensare ad un cast un poco più eterogeneo e variegato. Pur vero che non tutte le carte sono state svelate e si resta in attesa che vengano resi noti gli altri concorrenti che andranno a chiudere il cast. Altrettanto vero però che difficilmente si vedranno molte ‘leve emergenti’ del mondo dello spettacolo.

Milly Carlucci, ennesima sfida con Maria De Filippi

Nelle prime puntate, Ballando con le Stelle 2023 andrà a scontrarsi con Tu si que vales. Dunque Milly Carlucci darà vita all’ennesima sfida con Maria De Filippi. La conduttrice pavese, per quel che riguarda le vittorie relative ai dati Auditel, è in netto vantaggio.