Ballando con le Stelle, Paola Perego è la sesta concorrente ufficiale

“Un nuovo svelamento: è Paola Perego la sesta concorrente di Ballando con le Stelle 2023. Si può imparare a ballare dal divano di casa? Paola scommette di sì!”, recita la descrizione del video. Recenti rumors avevano già accostato il nome di Paola Perego a quello della celebre trasmissione di Milly Carlucci e ora la conferma è finalmente arrivata. Non resta da chiedersi come se la caverà la conduttrice nelle vesti di ballerina. Non manca molto a scoprirlo!

Chissà chi sarà quest’anno a rivelarsi la stella indiscussa della competizione: una cosa è certa però, le premesse sono ottime e quella di quest’anno si preannuncia essere una gara avvincente e capace di coinvolgere un pubblico ampio e variegato.

Per quanto riguarda i prossimi concorrenti, toccherà aspettare ancora un po’ prima di sapere chi altro si improvviserà ballerino sulla pista di Ballando tra poco più di un mese. Da settimane ormai circolano sul web liste di nomi anticipati da diverse testate giornalistiche e da vari profili social. Tutti papabili concorrenti che però non sono ancora stati confermati da Milly Carlucci, o almeno non tutti. Per esempio, stando a quanto affermato da Dagospia, potrebbero scendere in pista lo chef Bruno Barbieri e Bobby Solo ma anche il giornalista Antonio Caprarica, storico inviato del TG1 a Londra, e Teo Mammucari.

Parlando invece della rettante parte dell’entourage della trasmissione, il cast fisso di Ballando con le Stelle dovrebbe essere confermato in blocco. Pertanto, a partire da fine ottobre, accanto a Milly Carlucci, ci saranno ancora una volta Paolo Belli, alla guida dell’orchestra che accompagna dal vivo le varie esibizioni, Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni in qualità di giurati.

Per concludere, al momento non ci sono ancora notizie certe circa i famosi “commentatori a bordo campo” ma sembra che stia per arrivare la conferma di Alberto Matano. Una sorpresa dell’ultimo minuto potrebbe poi essere l’arrivo di Simona Izzo a fare compagnia a Matano, pronta a stuzzicare il marito Ricky Tognazzi presente in gara.