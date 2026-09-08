Ballando con le Stelle 2026, ufficializzato il cast completo: tutti i nomi dei 12 concorrenti

Il cast di Ballando con le Stelle 2026 è al completo. Nelle scorse ore, sul profilo ufficiale del programma è stato reso noto il dodicesimo concorrente che scenderà in pista a partire da sabato 3 ottobre, data in cui il popolare talent show condotto da Milly Carlucci aprirà i battenti su Rai 1 in prima serata. L’ultimo famoso arruolato proviene dal mondo dello sport. Si tratta di Andy Diaz, triplista cubano naturalizzato italiano, medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Parigi 2024, campione europeo a Birmingham 2026 e due volte campione mondiale indoor (Nanchino 2025 e Toruń 2026).

Il cast completo di Ballando con le Stelle: i 12 concorrenti

Diaz va ad aggiungersi agli attori Massimo Ghini, Anna Safroncik e Monica Guerritore, alla giornalista Manuela Moreno, all’ex inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione e all’ex sacerdote Alberto Ravagnani. E ancora, a darsi battaglia in pista ci saranno il comico Riccardo Rossi, il musicista Eugenio Finardi, l’influencer Aurora Ramazzotti, l’ex calciatore Alessandro Matri e l’attuale compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi.

Di seguito l’elenco dei concorrenti:

Andy Diaz

Massimo Ghini

Anna Safroncik

Monica Guerritore

Manuela Moreno

Jimmy Ghione

Alberto Ravagnani

Riccardo Rossi

Eugenio Finardi

Aurora Ramazzotti

Alessandro Matri

Noemi Bocchi

I maestri di Ballando con le Stelle 2026: gli insegnanti annunciati e la voce sul ritorno di Raimondo Todaro

La trasmissione ha annunciato anche dieci dei maestri che si accoppieranno ai vip in gara. Ecco i nomi già svelati tra cui ci sono tre new entry:

Luca Urso

Carlo Aloia

Giada Lini

Anastasia Kuzmina

Erika Martinelli

Giovanni Pernice

Nikita Perotti

Gioia Giovanatti (new entry)

Leonardo Lini (new entry)

Rebecca Gabrielli (new entry)

All’appello mancano due maestri. Si vocifera di un possibile clamoroso ritorno di Raimondo Todaro: non resta che attendere lo svelamento degli ultimi due nomi e vedere se per davvero il ballerino siciliano tornerà ‘all’ovile’.

Il nodo giuria

Gli affezionati al programma sono inoltre curiosi di sapere come sarà composta la giuria. Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli hanno salutato lo show per avventurarsi in nuove esperienze professionali. Confermati Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e la presidente Carolyn Smith. Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, Canino e Lucarelli dovrebbero essere sostituiti da Alberto Matano e Barbara D’Urso. Si attende l’annuncio ufficiale.