Ballando con le Stelle 2026, ufficializzato il cast completo: tutti i nomi dei 12 concorrenti

Il cast di Ballando con le Stelle 2026 è al completo. Nelle scorse ore, sul profilo ufficiale del programma è stato reso noto il dodicesimo concorrente che scenderà in pista a partire da sabato 3 ottobre, data in cui il popolare talent show condotto da Milly Carlucci aprirà i battenti su Rai 1 in prima serata. L’ultimo famoso arruolato proviene dal mondo dello sport. Si tratta di Andy Diaz, triplista cubano naturalizzato italiano, medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Parigi 2024, campione europeo a Birmingham 2026 e due volte campione mondiale indoor (Nanchino 2025 e Toruń 2026).
Il cast completo di Ballando con le Stelle: i 12 concorrenti
Diaz va ad aggiungersi agli attori Massimo Ghini, Anna Safroncik e Monica Guerritore, alla giornalista Manuela Moreno, all’ex inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione e all’ex sacerdote Alberto Ravagnani. E ancora, a darsi battaglia in pista ci saranno il comico Riccardo Rossi, il musicista Eugenio Finardi, l’influencer Aurora Ramazzotti, l’ex calciatore Alessandro Matri e l’attuale compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi.
Di seguito l’elenco dei concorrenti:
- Andy Diaz
- Massimo Ghini
- Anna Safroncik
- Monica Guerritore
- Manuela Moreno
- Jimmy Ghione
- Alberto Ravagnani
- Riccardo Rossi
- Eugenio Finardi
- Aurora Ramazzotti
- Alessandro Matri
- Noemi Bocchi
I maestri di Ballando con le Stelle 2026: gli insegnanti annunciati e la voce sul ritorno di Raimondo Todaro
La trasmissione ha annunciato anche dieci dei maestri che si accoppieranno ai vip in gara. Ecco i nomi già svelati tra cui ci sono tre new entry:
- Luca Urso
- Carlo Aloia
- Giada Lini
- Anastasia Kuzmina
- Erika Martinelli
- Giovanni Pernice
- Nikita Perotti
- Gioia Giovanatti (new entry)
- Leonardo Lini (new entry)
- Rebecca Gabrielli (new entry)
All’appello mancano due maestri. Si vocifera di un possibile clamoroso ritorno di Raimondo Todaro: non resta che attendere lo svelamento degli ultimi due nomi e vedere se per davvero il ballerino siciliano tornerà ‘all’ovile’.
Il nodo giuria
Gli affezionati al programma sono inoltre curiosi di sapere come sarà composta la giuria. Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli hanno salutato lo show per avventurarsi in nuove esperienze professionali. Confermati Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e la presidente Carolyn Smith. Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, Canino e Lucarelli dovrebbero essere sostituiti da Alberto Matano e Barbara D’Urso. Si attende l’annuncio ufficiale.