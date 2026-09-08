 Skip to main content
Ballando Con Le Stelle

Ballando con le Stelle 2026, ufficializzato il cast completo: tutti i nomi dei 12 concorrenti

Cast di Ballando con le Stelle, ecco i dodici concorrenti ufficiali che scenderanno in pista a partire dal 3 ottobre

Entra anche tu sul canale WhatsApp di Gossip e TV per non perderti nemmeno una notizia!

Mirko Vitali8 Settembre 20262 minuti di lettura
Il cast completo di Ballando con le Stelle 2026

Il cast di Ballando con le Stelle 2026 è al completo. Nelle scorse ore, sul profilo ufficiale del programma è stato reso noto il dodicesimo concorrente che scenderà in pista a partire da sabato 3 ottobre, data in cui il popolare talent show condotto da Milly Carlucci aprirà i battenti su Rai 1 in prima serata. L’ultimo famoso arruolato proviene dal mondo dello sport. Si tratta di Andy Diaz, triplista cubano naturalizzato italiano, medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Parigi 2024, campione europeo a Birmingham 2026 e due volte campione mondiale indoor (Nanchino 2025 e Toruń 2026).

Il cast completo di Ballando con le Stelle: i 12 concorrenti

Diaz va ad aggiungersi agli attori Massimo Ghini, Anna Safroncik e Monica Guerritore, alla giornalista Manuela Moreno, all’ex inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione e all’ex sacerdote Alberto Ravagnani. E ancora, a darsi battaglia in pista ci saranno il comico Riccardo Rossi, il musicista Eugenio Finardi, l’influencer Aurora Ramazzotti, l’ex calciatore Alessandro Matri e l’attuale compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi.

Di seguito l’elenco dei concorrenti:

  • Andy Diaz
  • Massimo Ghini
  • Anna Safroncik
  • Monica Guerritore
  • Manuela Moreno
  • Jimmy Ghione
  • Alberto Ravagnani
  • Riccardo Rossi
  • Eugenio Finardi
  • Aurora Ramazzotti
  • Alessandro Matri
  • Noemi Bocchi

I maestri di Ballando con le Stelle 2026: gli insegnanti annunciati e la voce sul ritorno di Raimondo Todaro

La trasmissione ha annunciato anche dieci dei maestri che si accoppieranno ai vip in gara. Ecco i nomi già svelati tra cui ci sono tre new entry:

  • Luca Urso
  • Carlo Aloia
  • Giada Lini
  • Anastasia Kuzmina
  • Erika Martinelli
  • Giovanni Pernice
  • Nikita Perotti
  • Gioia Giovanatti (new entry)
  • Leonardo Lini (new entry)
  • Rebecca Gabrielli (new entry)

All’appello mancano due maestri. Si vocifera di un possibile clamoroso ritorno di Raimondo Todaro: non resta che attendere lo svelamento degli ultimi due nomi e vedere se per davvero il ballerino siciliano tornerà ‘all’ovile’.

Il nodo giuria

Gli affezionati al programma sono inoltre curiosi di sapere come sarà composta la giuria. Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli hanno salutato lo show per avventurarsi in nuove esperienze professionali. Confermati Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e la presidente Carolyn Smith. Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, Canino e Lucarelli dovrebbero essere sostituiti da Alberto Matano e Barbara D’Urso. Si attende l’annuncio ufficiale.

Tag:

Mirko Vitali

Mirko Vitali

Nato in una città del Nord, un paio di lauree umanistiche e un master in critica dello spettacolo. Si diletta a scrivere di televisione e dell'infernale mondo del gossip del Bel Paese (è convinto che qualcuno dovrà pur farlo questo ingrato mestiere di spifferare i fattacci altrui).

Lascia una risposta

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.