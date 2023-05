Novità in vista per il programma di ballo di Milly Carlucci: le indiscrezioni sulla nuova giuria e sui partecipanti della prossima edizione

La giuria è da sempre l’ingranaggio fondamentale nella macchina di Ballando con le Stelle, senza il quale il programma di Milly Carlucci non funzionerebbe così bene. Per questo motivo è di fondamentale importanza la scelta dei suoi componenti. Fino alla scorsa edizione della trasmissione a occupare le poltrone di giurati vi erano Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e la chiacchieratissima Selvaggia Lucarelli. Squadra che vince non si cambia? Pare proprio che per la prossima edizione del talent la conduttrice non voglia seguire il detto. Alcune indiscrezioni delle ultime ore parlano infatti di un cambiamento radicale che a quanto pare vedrà protagonista la giuria del programma, con alcune novità che la conduttrice vorrebbe inserire già a partire dalla prossima edizione.

La nuova giuria: tutte le ipotesi

Il ruolo di giurato nel talent di Rai 1 è molto ambito e per questo motivo sono molte le personalità che vorrebbero farne parte. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da TvBlog, Selvaggia Lucarelli sarebbe la prima giurata a vedere traballare la sua poltrona. L’ultima edizione si era chiusa con i riflettori puntati su di lei che a quanto pare non ha mai digerito la vittoria di Luisella Costamagna. Probabilmente complice anche il fatto che fu proprio la Costamagna a eliminare dai giochi il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli. Nelle ultime ore si stanno rincorrendo numerose voci circa un abbandono della giornalista, anche se la diretta interessata si era espressa in merito sottolineando come la sua partecipazione all’interno del programma sia importante e di non volerlo abbandonare. Non starà a lei però decidere e si rincorrono già le voci circa una probabile sostituta della Lucarelli. In particolare si sta parlando di Nunzia De Girolamo, ma non mancano voci sui nomi dell’ex partecipante al programma Luisella Costamagna.

L’abbandono e la sostituzione di Selvaggia Lucarelli non sarebbe l’unica ipotesi sul tavolo. Stando alle voci che circolano attualmente sul web, un’altra opzione prevederebbe una vera e propria rivoluzione della giuria. In quest’ottica solamente due giurati manterrebbero il loro ruolo e si tratterebbe dei due veterani del programma Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Si andrebbero quindi a liberare tre posti che potrebbero essere occupati da personalità come Francesca Fagnani, Giuseppe Cruciani e Giancarlo Magalli.

Infine, un’altra ipotesi vedrebbe il ritorno del figliol prodigo Raimondo Todaro che potrebbe decidere di lasciare la scuola di Amici per tornare nel programma che lo rese famoso. Tuttavia è anche possibile che la conduttrice sceglierà di mantenere la giuria così com’è senza grandi stravolgimenti. Cosa deciderà Milly Carlucci al momento non è dato sapersi.

Marcel Jacobs pronto per la pista di Ballando con le stelle

Le indiscrezioni che stanno circolando sul programma di ballo di Milly Carlucci riguardano anche i partecipanti alla prossima edizione del talent. Uno dei nomi che è spuntato in queste ore è quello del campione olimpico Marcell Jacobs, che tempo fa in un’intervista rilasciata al magazine Oggi aveva paventato la possibilità di partecipare a un programma televisivo. Chissà se proprio Ballando con le stelle. Certo è che il velocista non sarebbe il primo campione olimpico a scendere in pista: già nelle scorse edizioni si erano esibiti a Ballando con le stelle il pugile Daniele Scardina e il nuotatore Alex Di Giorgio. Oltre a quello di Marcell Jacobs, sono stati fatti altri nomi: in primis quello del giornalista Antonio Capranica che va ad aggiungersi a quello di Wanda Nara, annunciato a suo tempo da Dagospia.

Questa mattina, il giornalista Giuseppe Candela, tramite un post su Twitter, ha riportato che in realtà tutti e tre i personaggi non hanno ancora confermato la loro presenza nel talent e che al momento si sta parlando solamente di trattative e indiscrezioni.