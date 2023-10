Ballando con le Stelle 2023, 2° puntata: analisi classifica, top e flop

Si è conclusa la seconda puntata di Ballando con le Stelle 2023. La serata è stata segnata dallo show di Teo Mammucari e dalla furibonda lite che ha visto protagoniste Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo. Per quel che riguarda la classifica, nessuno è finito allo spareggio.

Alberto Matano, custode del Tesoretto conquistato dai Pooh, ospiti in studio come Ballerini per una notte, ha deciso di dare i 50 punti bonus ad Antonio Caprarica. La Tribuna del popolo Rossella Erra ha rivisto la scelta del conduttore de La Vita in Diretta, dando 25 punti a Teo Mammucari (gli altri 25 sono rimasti a Caprarica). Alla fine questa la classifica:

Il finale è stato non convenzionale. Solitamente, con i coni di luce, venivano illuminati coloro che restavano in gara, fino ad arrivare a capire chi sarebbe finito allo spareggio. Durante la puntata del 28 ottobre invece gli ultimi ad essere illuminati sono stati Teo Mammucari, Wanda Nara e Simona Ventura, assieme ai rispettivi partner. Milly Carlucci ha svelato che costoro hanno vinto la serata guadagnando addirittura 10 punti in più a testa.

Analisi della classifica

L’ultimo posto della Lambertucci non è uno scandalo, così come la penultima posizione di un’impalpabile Sara Croce. Carlotta Mantovan terzultima. Pure in questo caso nulla da dire: la vedova di Frizzi è di un garbo stupendo ma lo show ha bisogno di altro. Dalla quinta alla nona posizione ci sono stati punteggi che grosso modo hanno rispecchiato le performance.

Il tesoretto ha premiato poi Caprarica e Mammucari. Quest’ultimo è schizzato in testa alla classifica. Non balla male, però vederlo davanti a Wanda Nara e Simona Ventura, se proprio bisogna considerare il ballo, è alquanto straniante. Così come è straniante vedere Caprarica davanti a “SuperSimo”. Senza dubbio, per i meriti relativi alla pista, la moglie di Icardi e l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi dovevano essere nelle prime due posizioni.

Il flop più sonoro, cioè colei da cui ci si aspettava molta più verve, è senza dubbio Sara Croce. La rivelazione, che poi tanto rivelazione non è, è Mammucari, un vero e proprio ciclone in grado di innescare improvvisamente gag e di alleggerire il programma.