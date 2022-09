Svelate le coppie ufficiali di Ballando con le Stelle 2022, e ci sono non pochi nuovi maestri nella nuova edizione. Sui social sono trapelati tutti gli abbinamenti concorrenti e insegnanti, tutti impegnati nella registrazione del promo pubblicitario. A dirigere i lavori c’è la padrona di casa, Milly Carlucci, pronta a tornare in pista per presentare i suoi nuovi aspiranti ballerini. Sono ben cinque gli insegnanti di danza sportiva che debutteranno a Ballando con le Stelle nell’edizione al via sabato 8 ottobre 2022.

I concorrenti sono stati svelati già da giorni e proprio loro in questi giorni stanno spuntando sui social, a poco a poco, con foto e video insieme ai loro insegnanti. Sono tutti già pronti a cominciare le lezioni di ballo e arrivare se non pronti ma quasi alla prima puntata. Queste le coppie di concorrenti e maestri di Ballando con le Stelle 2022:

Iva Zanicchi e Samuel Peron

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Gabriel Garko e Giada Lini

Dario Cassini e Lucrezia Lando

Ema Stokholma e Angelo Madonia

Paola Barale e Roly Maden

Alessandro Egger e Tove Villfor

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca

Rosanna Banfi e Simone Casula

Enrico Montesano e Alessandra Tripoli

Marta Flavi e Simone Arena

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

Ci sono cinque nuovi maestri di Ballando, volti nuovi al pubblico del sabato sera di Rai Uno. Tra loro c’è anche Moreno Porcu, scelto per ballare con Alex Di Giorgio come scritto nell’elenco. Proprio Di Giorgio aveva chiesto a Milly Carlucci di lavorare con un insegnante uomo e che fosse gay come lui. Poi sono stati scelti per rimpiazzare vecchi e storici insegnanti altri quattro maestri: Roly Maden, Pasquale La Rocca, Simone Casula e Simone Arena. C’è anche un ritorno, Angelo Madonia, che ha fatto parte del cast della terza edizione e negli ultimi anni ha accompagnato i ballerini per una notte.

Dagli abbinamenti di Ballando con le Stelle 2022 si possono notare pure i volti che non torneranno in trasmissione. Non è stata confermata Oxana Lebedew né Maria Ermachkova. Come già noto, invece, non ci saranno neppure Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, presenti in giuria. Vito Coppola è volato all’estero e anche Stefano Oradei ha abbandonato Ballando. Assente nell’elenco anche Maykel Fonts. In alcuni casi sono state scelte dei maestri, in altri casi magari la produzione li ha tenuti in panchina perché per alcuni concorrenti erano più indicati altri maestri.