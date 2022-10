Ancora nessun eliminato a Ballando con le Stelle 2022. Per ora restano fuori dai giochi, in attesa del ripescaggio, solo Marta Flavi e Simone Arena. Al termine della serata, tra giuria, tesoretti e voto social, sono state elette le quattro coppie che la prossima settimana partiranno con un bonus speciale. Ema Stokholma e Angelo Madonia e Enrico Montesano e Alessandra Tripoli hanno ottenuto dieci punti in più per la prossima diretta. Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, così come Paola Barale e Roly Maden, avranno invece uno svantaggio di dieci punti.

La classifica tecnica della serata – composta esclusivamente dal voto dei giurati Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto – è stata la seguente (da precisare che Ema, Rosanna Banfi e Gabriel Garko partivano con un bonus di dieci punti conquistato la settimana precedente):

1. Ema Stokholma e Angelo Madonia

2. Gabriel Garko e Giada Lini

3. Enrico Montesano e Alessandra Tripoli

Alessandro Egger e Tove Villfor

5. Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

6. Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

7. Rosanna Banfi e Simone Casula

8. Paola Barale e Roly Maden

Iva Zanicchi e Samuel Peron

10. Giampiero Mughini e Veera Kinnunen

11. Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca

12. Dario Cassini e Lucrezia Lando

La classifica è cambiata con tesoretto e voto social

La classifica stilata dai cinque giurati è poi cambiata grazie al voto del pubblico e all’assegnazione del tesoretto. Quello assegnato dal giornalista e conduttore Alberto Matano valeva 60 punti (come il punteggio ottenuto da Paola Perego, Nino Frassica e Maurizio Ferrini, ballerini per una notte) ed è finito nelle mani di Enrico Montesano Giudizio non confermato dal tribuno del popolo Rossella Erra che ha deciso di spezzare il punteggio e dare così la metà a Iva Zanicchi.

Chi si è ritirato a Ballando con le Stelle 2022

Come ogni anno non mancano gli infortuni a Ballando con le Stelle. Da due settimane Luisella Costamagna ha un problema alla caviglia mentre Gabriel Garko si è fatto male durante le prove del giovedì in studio. La giornalista e conduttrice, la cui situazione sta peggiorando, era pronta a ritirarsi ma spronata dalla giuria, da Rossella Erra e da Simone Di Pasquale alla fine ha scelto di esibirsi in una bachata che però, per ovvi motivi, ha convinto a metà.

Anche Garko non ha rinunciato alla sua performance: solo nei prossimi giorni scopriremo se c’è qualcosa di rotto al braccio. L’attore è il grande favorito di questa edizione insieme al modello Alessandro Egger. Dunque, per il momento, nessun concorrente ha abbandonato il programma di Milly Carlucci.