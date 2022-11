Prima semifinale di fuoco a Ballando con le Stelle 2022. Ancora una volta ad attirare critiche è il tesoretto extra che viene assegnato da Alberto Matano e Rossella Erra, rispettivamente commentatore a bordo campo e tribuno del popolo. Il punteggio della serata è stato di 57 punti, come il risultato ottenuto dai due ballerini per una notte Marcell Jacobs (in coppia con la moglie Nicole Daza) e Bruno Vespa.

Il tesoretto è stato spezzato e Milly Carlucci ha deciso di assegnare un punto in più a Rossella Erra. Il conduttore de La vita in diretta ha preferito premiare Ema Stokholma e Angelo Madonia, mentre il tribuno del popolo ha consegnato la sua parte a Iva Zanicchi e Samuel Peron. “Deve restare qui fino alla fine”, ha tuonato la Signora Rossella.

Un chiaro riferimento alla critiche di Selvaggia Lucarelli: secondo la giornalista l’Aquila di Ligonchio non meritava di arrivare in semifinale e ha definito squallido il suo show pieno di barzellette a doppi sensi. La scelta di salvare Iva Zanicchi non è piaciuta al pubblico che, ancora una volta, si è opposto sui social network.

Per la maggior parte dei telespettatori salvare la cantante è stato ingiusto nei confronti degli altri concorrenti che sarebbero più bravi di Iva Zanicchi. Molti hanno chiesto pubblicamente a Milly Carlucci di eliminare questo bonus che farebbe più danni che altro.

Ad ogni modo a fine serata, grazie pure al voto social, hanno avuto la meglio Ema Stokholma, Gabriel Garko e Alex Di Giorgio. I tre partiranno con un bonus di dieci punti nella seconda semifinale di Ballando con le Stelle, in onda eccezionalmente di venerdì 2 dicembre, sempre alle ore 22, per lasciare spazio ai Mondiali.

È guerra fredda tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli

Tra un paso doble e un valzer ai telespettatori più attenti non è passata inosservata la foto che Carolyn Smith ha postato su Twitter durante la diretta di Ballando con le Stelle (e qualche ora dopo rimossa). La coreografa si è detta felice del ritorno in studio di Fabio Canino, che la settimana precedente aveva il Covid, e ha postato uno scatto con il collega e gli altri due giurati del dancing show, ovvero Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.

Nell’immagine non compare Selvaggia Lucarelli, con la quale Carolyn Smith è ai ferri corti. È praticamente guerra fredda tra le due e questo ultimo gesto lo conferma perfettamente. L’ex ballerina ha rimarcato che la Lucarelli non può criticare i suoi giudizi tecnici e ha precisato di non aver visto in pista l’anima di Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia in gara quest’anno a Ballando con le Stelle.

Dichiarazioni che non sono andate giù alla scrittrice, che ha criticato il modo di fare di Carolyn Smith a suo dire sbagliato visto che Biagiarelli potrebbe rientrare in gara grazie al ripescaggio previsto su Rai Uno il prossimo 17 dicembre.

“Quanta eleganza nello sparlare di colleghi e concorrenti a gara aperta, davvero. Una vera signora”, ha scritto la giornalista sui suoi account social.