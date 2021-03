Ballando con le Stelle 2021: c’è già la prima concorrente

Milly Carlucci inarrestabile. A pochi mesi dalla conclusione dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle – che è stata un grande successo – la conduttrice Rai è già al lavoro sulla prossima, che tornerà in onda su Rai Uno a settembre 2021. Il settimanale Di Più Tv ha svelato il nome della presunta prima concorrente: Miss Italia 2020 Martina Sambucini.

È stata la diretta interessata, tramite un’intervista rilasciata alla rivista di Cairo Editore, a rivelare le trattative con la produzione di Ballando con le Stelle. La 19enne, la prima Miss della storia del concorso di bellezza ad essere eletta via social, ha confidato che Milly Carlucci l’ha cercata nei giorni scorsi. Una grande proposta per Martina, che spera di riuscire a concludere al più presto “l’affare”.

Miss Italia 2020 Martina Sambucini ha addirittura spifferato il nome del ballerino con il quale vorrebbe gareggiare a Ballando con le Stelle: Raimondo Todaro. Secondo la modella l’insegnante è perfetto data la sua altezza (lui 1.84 centimetri, lei 1.80). Martina ha inoltre confidato che è una grande amante del ballo e che quando era bambina ha preso qualche lezione di danze latinoamericane.

Dunque per la Sambucini sarebbe un ritorno a un vecchio amore nonché la possibilità giusta per farsi conoscere al grande pubblico. Milly Carlucci è sempre alla ricerca di talenti emergenti e non a caso l’ultimo vincitore di Ballando con le Stelle, l’attore Gilles Rocca, è ora tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi. Per non parlare di altri volti, oggi noti, passati sulla pista da ballo di Rai Uno, come ad esempio Madalina Ghenea, Dayane Mello, Michele Morrone.

Ballando con le Stelle 2021 Miss Italia Martina Sambucini prima concorrente?

Martina Sambucini ha 19 anni e viene da Frascati. Ha vinto Miss Italia nel 2020 e la popolarità non ha cambiato la sua vita. Martina vive ancora con i genitori e condivide la cameretta con i suoi fratelli più piccoli: Ilaria, 16 anni, e Gianmarco, dieci.

È fidanzata da circa tre anni con Marco, un ragazzo che sta studiando per diventare un agente immobiliare professionista. La Sambucini sogna di affermarsi nel mondo dello spettacolo, magari come attrice.