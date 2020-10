A Ballando con le Stelle 2020 sono state eliminate due coppie. La prima a lasciare il programma è stata quella formata da Antonio Catalani e Tove Villfor. Il pittore e la ballerina sono usciti sconfitti dallo scontro con Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira. Il conduttore Rai ha ottenuto il 56% delle preferenze. Il voto – avvenuto tramite Facebook e Instagram – è stato attentamente controllato dopo i like e cuoricini fake arrivati negli scorsi giorni. L’altra coppia eliminata è quella formata da Lina Sastri e Simone Di Pasquale. I due hanno perso contro Vittoria Schisano e Marco De Angelis, che hanno avuto la meglio con il 58% delle preferenze. Lina e Vittoria, nonostante due buone performance, sono finite allo spareggio in seguito al tesoretto assegnato da Alberto Matano e Rossella Erra e alla decisione del pubblico, che continua a votare tramite i social network.

La classifica tecnica della serata – composta esclusivamente dal voto dei giurati Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto – è stata la seguente con ben tre ex aequo:

1. Alessandra Mussolini e Maykel Fonts

2. Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina

Paolo Conticini e Veera Kinnunen

4. Gilles Rocca e Lucrezia Lando

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann

6. Tullio Solenghi e Maria Ermachkova

7. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

8. Vittoria Schisano e Marco De Angelis

Lina Sastri e Simone Di Pasquale

10. Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira

Ballando con le Stelle quinta puntata: classifica cambiata con il tesoretto di Matano e Rossella

La classifica stilata dai cinque giurati – Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni – è poi cambiata grazie al tesoretto. Quello assegnato dal giornalista e conduttore Alberto Matano questa sera valeva 29 punti (come il punteggio ottenuto da Milly Carlucci, ballerina per una notte) ed è finito nelle mani di Daniele Scardina. “Non voglio premiare solo chi è ultimo in classifica ma chi sta dimostrando il proprio talento. Mi piace il racconto che sta portando avanti Scardina”, ha fatto sapere il conduttore de La vita in diretta. Per volere dell’antigiuria – capitanata da Rossella Erra – l’altra parte del premio, ovvero 15 punti, è stata offerta a Elisa Isoardi. “Lei e Raimondo Todaro formano una coppia che ci fa sognare e voglio vederli ballare ancora insieme”, ha spiegato la vera napoletana.

Ballando con le Stelle: eliminati Antonio Catalani e Lina Sastri

Con l’aggiunta del voto social, due “squadre” si sono scontrate al rush finale di Ballando con le Stelle: da un lato Vittoria Schisano e Marco De Angelis, dall’altro Lina Sastri e Simone Di Pasquale. Ad avere la meglio l’attrice 36enne che, nel corso della puntata, ha cercato di fare pace con la giuria dopo le lacrime e gli scontri della scorsa settimana. Fuori dai giochi – almeno fino al ripescaggio – anche Antonio Catalani, che è stato battuto da Costantino della Gherardesca.