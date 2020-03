Ballando con le Stelle: quando andrà in onda? Data di inizio? La situazione

Ballando con le Stelle 2020: quando andrà in onda? Data di Inizio? La situazione aggiornata

Oggi 28 marzo 2020 avrebbe dovuto iniziare l’ennesima stagione di Ballando con le Stelle, lo storico programma di Rai Uno condotto dalla sempreverde Milly Carlucci. Fino alla prima settimana di marzo lo show era stato confermato, poi l’incedere dell’emergenza del coronavirus ha fatto sì che Viale Mazzini optasse per la sospensione del programma. In queste settimane si sono poi susseguite diverse indiscrezioni sull’inizio della trasmissione. A un certo punto i rumors spifferavano che Milly e la sua squadra sarebbero partiti a fine aprile. A oggi, però, nulla fa ben sperare. Anzi si va verso un lungo rinvio. Molto probabile che…

Ballando con le Stelle, studio pronto ma non si può danzare

Vedere il decollo di Ballando con le Stelle ad aprile 2020, a oggi, è alquanto improbabile. Nei giorni scorsi si è anche fatta strada l’ipotesi di mettere in archivio il programma per la primavera e l’estate, per poi rispolverarlo a settembre. La Rai sta pensando su come procedere. Nel frattempo la Carlucci scalpita. “Il nostro studio è quasi pronto ed è sempre un’emozione stare qui, ma essendo sensibili alle richieste del Presidente Del Consiglio Giuseppe Conte abbiamo deciso di sospendere le prove di Ballando con le Stelle e il programma slitterà più avanti”, faceva sapere la conduttrice una decina di giorni fa, sottolineando come la trasmissione fosse assolutamente d’accordo nel rispettare le regole imposte dal governo.

Mariotto: “Dovevamo andare in onda il 28 marzo. Si provava ballando a distanza…impossibile”

Nelle scorse ore, circa la data di inizio del programma della rete ammiraglia Rai, si è pronunciato Guillermo Mariotto, giurato dello show. Lo stilista si è confessato all’Adnkronos, spiegando che Milly ha tentato fino alla fine di non rimandare la prima puntata di Ballando con le Stelle. Tuttavia, a un certo punto, ha dovuto alzare bandiera bianca. “L’entusiasmo e l’ottimismo di Milly sono contagiosi – ha dichiarato Mariotto -. Lei vede sempre il bicchiere mezzo pieno. L’ho sempre appoggiata e sostenuta. Dovevamo andare in onda il 28 marzo. Si provava ballando a distanza…impossibile”.