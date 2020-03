Ballando con le Stelle 2020: si va verso un lungo rinvio, news

By

Ballando con le Stelle, si va verso un altro rinvio: si potrebbe partire direttamente con la nuova stagione televisiva a fine estate/inizio autunno e non ad aprile

La data ufficiale di inizio dell’edizione 2020 di Ballando con le Stelle era stata fissata al 28 marzo. Poi l’arrivo, drammatico per l’Italia, del coronavirus e il rinvio del programma. Si è parlato di fine aprile ma, stando così le cose, pare che la Rai stia pensando di rinviare ulteriormente la trasmissione condotta da Milly Carlucci a data da destinarsi. A riferirlo è il settimanale Oggi, che fa sapere che i vertici di Viale Mazzini stanno discutendo sul da farsi. Nella fattispecie è spuntata l’ipotesi di una partenza a settembre. Tutto rimane in forse. In tempi di coronavirus nulla è certo, nemmeno la vita (ahi noi!). Figuriamoci la data di inizio di un talent show.

Milly Carlucci, studio di Ballando con le Stelle pronto, ma ci si avvia alla sospensione

Qualche giorno fa, è stata la stessa Carlucci a commentare la decisione di spostare il programma. Così sui suoi profili social: “Il nostro studio è quasi pronto ed è sempre un’emozione stare qui, ma essendo sensibili alle richieste del Presidente Del Consiglio Giuseppe Conte abbiamo deciso di sospendere le prove di Ballando con le Stelle e il programma slitterà più avanti. Vogliamo attenerci scrupolosamente a tutte le regole di sicurezza consigliate dal Ministero della Salute. La cosa più importante, in questo momento, è rimanere a casa e prenderci cura della nostra salute. Vi terremo aggiornati su tutte le novità. A presto Milly.”

Ballando 2020 si allontana

L’intervento di Milly è arrivato sei giorni fa, quando è stato ufficializzato il rinvio del programma. Già allora non c’era certezza della data di partenza. La conduttrice, però, sembra che sperasse di riuscire a iniziare a fine aprile. Ma, al momento, tale ipotesi si allontana sempre più.