Ballando con le Stelle 2020, saltata la trattativa con Paola Barale: motivo

Ballando con le Stelle 2020, saltata la trattativa con Paola Barale: perché la Rai ha detto no, lo spiffero

Ballando con le Stelle scalda i motori per la prossima edizione (il 21 marzo, data di inizio del programma, si avvicina) e fervono i preparativi per organizzare il cast 2020. E su questo versante, stando a quanto ha riportato la testata TPI nelle ultime ore, sarebbe arrivata una doccia fredda per Milly Carlucci e la produzione dello show. Paola Barale, data vicinissima alla firma nei giorni scorsi, non farà parte della gara. Motivo? Da quanto riportato ci sarebbe stata una richiesta troppo alta dal punto di vista economico. Insomma, questione di cachet. TPI non ha dubbi sulla vicenda e afferma che la trattativa è definitivamente saltata.

Paola Barale non sarò a Ballando con le Stelle: “Richiesta di cachet troppo alto per la Rai”

“Noi di TPI siamo in grado di confermare che la celebre showgirl non sarà nel cast di Milly Carlucci a causa di una richiesta di cachet troppo alto che la Rai non ha potuto soddisfare”, si legge sulla testata che aggiunge: “Oggi sappiamo per certo che la trattativa con la showgirl è saltata”. Ricordiamo che il primo magazine a parlare di un possibile sbarco dell’ex di Raz Degan nella trasmissione della rete ammiraglia Rai era stato Oggi, con un pezzo firmato da Alberto Dandolo, il quale, oltre alla suddetta showgirl, spifferava un altro nome di peso: quello di Barbara Bouchet. Chissà se Milly sarà riuscita a convincerla.

Cast Ballando con le Stelle 2020: voci e indiscrezioni

Altro nome relativo al cast di Ballando 2020 circolato nelle scorse settimane è quello di Francesca Fialdini, ex conduttrice de La Vita in Diretta e oggi al timone di Da noi… A ruota libera. C’è chi ha anche fatto emergere la suggestione Can Yaman, l’attore turco star di Bitter Sweet. Infine un ultimo spiffero: Veronica Berti. La moglie di Andrea Bocelli, sempre secondo la rivista Oggi, sarebbe stata contattata dallo show per partecipare alla gara, ma avrebbe declinato. Non è però escluso che possa essere ‘Ballerina per una notte’, magari proprio con il tenore.