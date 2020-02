Ballando con le stelle 2020: nel cast il fidanzato di Diletta Leotta

Ballando con le stelle 2020, colpaccio di Milly Carlucci: nel cast il fidanzato di Diletta Leotta

Daniele Scardina, fidanzato di Diletta Leotta, farà parte del cast di Ballando con le Stelle 2020. TPI, la testata che ha dato la news, non ha alcun dubbio. Ricordiamo che il giornale online, da poco, ha ingaggiato Selvaggia Lucarelli come responsabile della sezione cronaca e spettacoli. E ricordiamo che la giornalista è una giurata dello show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Dunque la fonte dovrebbe essere più che attendibile. Un bel colpo per la trasmissione della rete ammiraglia del servizio pubblico, che decollerà con una nuova stagione il prossimo 28 marzo.

Ballando con le Stelle 2020: ultime news sul cast, Paola Barale non ci sarà

Finora non è ancora giunta alcuna notizia ufficiale sul cast di Ballando con le Stelle. Le indiscrezioni trapelate fino ad ora, però, sussurrano che ci saranno sicuramente tra i concorrenti, oltre al già citato Scardina, anche Elisa Isoardi e Barbara Bouchet. Fino a pochi giorni fa era circolato anche il nome di Paola Barale. Tuttavia, secondo i rumors, la trattativa non sarebbe andata in porto perché il programma e la showgirl non avrebbero trovato un punto d’incontro sul versante cachet. Ma torniamo al pugile Scardina. Chi è il fidanzato di Diletta Leotta?

Daniele Scardina: come è nata la love story tra King Toretto e Diletta Leotta

King Toretto, questo il nome con cui Scardina è noto nel mondo sportivo, è un giovane pugile classe 1992. Nato a Rozzano, ha iniziato a boxare intorno ai 16 anni. Oggi è un pugile professionista (pesi medi) ed è felice al fianco della conduttrice di Dazn. Pare che la love story sia nata grazie al rapper Guè Pequeno, che li avrebbe presentati sull’isola di Formentera la scorsa estate. Diletta aveva da poco chiuso la relazione, duranta circa tre anni, con Matteo Mammì, ex direttore senior programmazione e produzione di Sky.