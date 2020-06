Ballando con le stelle 2020 cast, spunta Alessandra Mussolini: il rumor

Ballando con le stelle 2020, tra i concorrenti spunta un nuovo nome: ci sarà anche Alessandra Mussolini nella nuova edizione?

Novità sul cast di Ballando con le stelle 2020! Sembrava tutto ormai definito, ma aver rimandato la trasmissione a causa del Coronavirus pare abbia dato modo e tempo di riattivare delle trattative. Anzi, una in particolare. Milly Carlucci sarebbe dovuta andare in onda con la 15esima edizione di Ballando con le stelle, ma tutto si è fermato con l’emergenza Covid-19. I concorrenti erano stati anche già accoppiati con i maestri del programma, hanno iniziato gli allenamenti e le lezioni, ma poi hanno dovuto proseguito le prove in videochiamata per essere eventualmente pronti a partire. Alla fine, però, il Coronavirus ha tenuto tutti fermi ai box di partenza più del previsto perché Ballando è slittato alla prossima stagione televisiva. Questo ha permesso di riaprire le trattative con Alessandra Mussolini: sarà una concorrente di Ballando con le stelle 2020?

Ballando con le stelle 2020 cast, Alessandra Mussolini possibile concorrente: l’indiscrezione

A rivelarlo è stato Tv Blog, secondo cui l’accordo con l’ex parlamentare non si erano conclusi in tempo ma è stato possibile riparlarne visto che il programma è stato rimandato. Al momento il rumor riguarda solo la trattativa che si è riattivata, perché sull’esito non c’è alcuna certezza. Pare infatti che la Mussolini sia anche nel mirino del Grande Fratello Vip 5! Insomma, sarebbe contesa e quindi toccherà a lei prendere una decisione sul programma a cui prendere parte. Anche perché Ballando e Gf Vip potrebbero andare in onda nello stesso periodo. Milly Carlucci dovrebbe andare in onda a partire da sabato 12 settembre e per dieci puntate, ma bisogna attendere l’annuncio ufficiale. E anche Mediaset ha chiesto ad Alfonso Signorini di partire con la nuova edizione del suo Gf Vip già in autunno, accantonando per un po’ l’edizione Nip. Ma i palinsesti si sa sono ballerini, potrebbe cambiare tutto da un momento all’altro.

Concorrenti Ballando con le stelle 2020, i nomi nel cast della nuova edizione

Al momento i nomi nel cast di Ballando con le stelle 2020 sono dodici, in attesa di scoprire se l’indiscrezione su Alessandra Mussolini si rivelerà vera o meno. Questi i concorrenti della prossima edizione: Costantino della Gherardesca, Barbara Bouchet, Vittoria Schisano, Ninetto Davoli, Gilles Rocca, Antonio Maria Catalani, Rosalinda Celentano, Daniele Scardina, Lina Sastri, Elisa Isoardi, Paolo Conticini e Tullio Solenghi.