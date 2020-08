Ballando con le Stelle 2020: arriva la giuria popolare

A poche settimane dall’inizio dell’edizione 2020 del talent show di Rai 1 Ballando con le stelle, sono tante le novità sul programma che emergono giorno dopo giorno. Sono noti ormai i nomi dei nuovi partecipanti (c’è grande attesa per Alessandra Mussolini e Elisa Isoardi) e le misure anti-Covid assunte per garantire la sicurezza sanitaria per partecipanti e staff. A tutto ciò si aggiunge anche un ulteriore elemento di novità. Rispetto alle passate edizioni del format prodotto da Ballandi (e condotto da un’inossidabile Milly Carlucci), Ballando con le Stelle vedrà l’introduzione di una giuria parallela. Almeno questo è quanto anticipato nelle ultime ore dal sito TvBlog.it. Un elemento aggiuntivo, che non andrà a sovrapporsi alla giuria classica (formata anche quest’anno da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto), bensì lo affiancherà. Stando a quanto si legge sul sito, la nuova giuria sarà composta da 3 elementi; personaggi popolari che andranno a dare il loro giudizio sui vari momenti del programma. Il loro giudizio sarà quindi indipendente da quello della giuria classica.

Ballando con le Stelle e le misure anti-Covid

La scelta di una seconda giuria potrà quindi fornire dei giudizi totalmente differenti dalla quelli espressi dai giurati tradizioni. Se da un lato questo è un elemento decisamente innovativo per il programma, dall’altro assicurerà non pochi momenti di discussione. A causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus, è stato anticipato da Tvblog.it che quest’anno il pubblico non sarà presente in studio. Milly Carlucci e le coppie che scenderanno in pista dovranno dire addio quindi ad un elemento si supporto fondamentale nel programma. Gli applausi del pubblico, infatti, scaldavano non poco con l’attestazione di gradimento per le varie performance. Sembra che anche le famiglie dei concorrenti non parteciperanno al programma.

Addio al televoto

Stando alle indiscrezioni rilanciate dal sito Bubinoblog, i telespettatori potranno esprimere quest’anno le loro preferenze non più attraverso il televoto, bensì utilizzando i profili ufficiali del programma presenti sui social network Facebook , Twitter e Instagram. Schema che potrebbe essere replicato anche per l’altro programma di Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato.