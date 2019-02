Ballando con le stelle 2019, in bilico la partecipazione di Nancy Brilli: il motivo

Procedono i preparativi per Ballando con le stelle 2019. Milly Carlucci quest’anno, come tutte le altre volte in realtà, punta ad un cast ricco e in grado di regalare al pubblico grandi sorprese. Tra i concorrenti della prossima edizione avrebbe dovuto esserci Nancy Brilli. Usiamo il condizionale perché, stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, la sua partecipazione sarebbe al momento in bilico. Il motivo? Secondo il giornale si tratterebbe di un problema di budget. L’attrice e la produzione di Ballando con le stelle non avrebbero ancora ufficializzato l’accordo perché non riuscirebbero a trovare un punto di incontro sul compenso economico.

Nancy Brilli rinuncia a Ballando con le stelle? L’indiscrezione del settimanale Oggi

Fino a pochi giorni fa, come riportato nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi, Nancy Brilli figurava tra il cast dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle. Allo show condotto da Milly Carlucci, come anticipato sopra, la bellissima Nancy potrebbe però non prendere mai parte. “Nelle ultime ore” è stato scritto “Ha iniziato a circolare la voce secondo cui l’attrice romana avrebbe rinunciato all’ingaggio. Problemi di budget. Pare proprio di sì”. Essendo questi solo dei rumours, però, non ci resta che rimanere in attesa della conferma (o smentita) ufficiale da parte della rete o, perché no, della diretta interessata in persona.

Antonio Razzi a Ballando con le stelle 2019? Il pubblico sui social in delirio

La notizia che vedrebbe Antonio Razzi tra i concorrenti ufficiali della prossima edizione di Ballando con le stelle ha – letteralmente – mandato in delirio il web. Molti sono quelli che non vedono l’ora di assistere al debutto dell’ex deputato nello show di Milly Carlucci, convinti del fatto che Razzi potrebbe riservare grandi sorprese in diretta. Al momento, però, anche della sua partecipazione rimaniamo in attesa di conferma ufficiale.