Ballando con le Stelle 2019: Antonio Razzi nel cast, gossip e ultime news

Ballando con le Stelle, arriva l’ex politico Antonio Razzi: l’indiscrezione e le ultime news

Ballando con le Stelle scalda i motori in vista della nuova edizione, che prenderà il via su Rai Uno sabato 30 marzo. Il cast è già stato blindato, ma nessun nome è ancora stato reso noto dalla produzione del programma. “Posso annunciare con orgoglio che avrà un cast eccezionale, pazzesco. Ma sono ancora tenuta al silenzio sui nomi: dico solo che tra i concorrenti ci sarà una figura assolutamente mai vista”, ha affermato Milly Carlucci in una recente intervista a Di Più. Oggi, il sempre informato e puntuale sito Tv Blog, ha rivelato in anteprima chi potrebbe essere il concorrente ‘assolutamente mai visto’ di cui ha parlato la conduttrice. Si tratta di Antonio Razzi.

Antonio Razzi pronto a sbarcare a Ballando con le Stelle: l’indiscrezione

“Antonio Razzi nel cast di Ballando con le stelle 2019“, scrive Tv Blog, sostenendo che ci siano altissime probabilità di vedere il politico tra i concorrenti dello show televisivo di Rai Uno. Razzi è stato eletto alla Camera dei deputati nel 2006, nelle file del partito Italia dei valori. Passa poi a Forza Italia e nella tornata elettorale del 2018 non viene candidato in alcuna lista di partito. L’ex parlamentare è divenuto noto non tanto per le sue gesta politiche, quanto per le sue dichiarazioni sui generis e le sue comparse televisive. Ha avuto anche un programma su Nove intitolato “Razzi vostri”, condotto insieme a Saverio Raimondo.

Ballando con le Stelle 2019: giurati confermati, Ciacci potrebbe sostituire il compianto Sandro Mayer

Per quanto riguarda la giuria, sono stati confermati tutti i giudici degli anni scorsi: Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith. Inoltre Paolo Belli sarà sempre il responsabile della parte musicale. Tornerà anche Robozao. Naturalmente non ci sarà il compianto Sandro Mayer, scomparso pochi mesi fa. Il giornalista svolgeva il ruolo di ‘commentatore esterno’. Il suo sostituto potrebbe essere Giovanni Ciacci. Per quanto riguarda il cast, oltre ad Antonio Razzi, ferve il toto nomi.