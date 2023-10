Ballando con le Stelle 18: corpo di ballo, i grandi ritorni

Ballando con le Stelle si prepara a ripartire. Giunto alla diciottesima edizione, il programma prime time condotto da Milly Carlucci (affiancata come sempre da Paolo Belli) debutterà sabato 21 ottobre con la prima puntata. Dai nuovi concorrenti alla giuria, passando per i maestri e i ballerini per una notte, ecco tutti i dettagli sul talent show targato Rai 1, da anni una certezza in termini di palinsesto.

Ballando con le Stelle 18, cast e maestri: spiccano due ritorni

Dodici, e non più tredici (come accaduto nelle precedenti edizioni), sono i nuovi concorrenti di Ballando con le Stelle. Il cast è già stato presentato da Milly Carlucci nella puntata del 15 ottobre di Domenica In. Queste, ricapitolando, sono le coppie che scenderanno in pista nella serata di sabato 21 ottobre:

Lino Banfi e Alessandra Tripoli

Sara Croce e Luca Favilla

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova

Rosanna Lambertucci e Simone Casula

Teo Mammuccari e Anastasia Kuzmina

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu

Wanda Nara e Pasquale La Rocca

Paola Perego e Angelo Madonia

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando

Giovanni Terzi e Giada Lini

Ricky Tognazzi e Tove Villfor

Simona Ventura e Samuel Peron

Il cast della diciottesima edizione di Ballando con le Stelle si presenta ricco di pezzi da novanta. Non ci sono novità per quanto riguarda i maestri, dove non è stato introdotto alcun volto nuovo. Alle presenze stabili del programma di Milly Carlucci, come Samuel Peron, Alessandra Tripoli e Anastasia Kuzmina, si affiancano alcuni ritorni in gara, come quello di Luca Favilla e di Maria Ermachkova. L’ultima edizione di Favilla in gara come maestro è stata la quattordicesima (2019). Più recente l’ultima partecipazione di Ermachkova, datata 2021 (sedicesima edizione).

Il ballerino per una notte della prima puntata

Come da tradizione, Ballando con le Stelle avrà, in ognuna delle sue puntate, un ballerino per una notte. Andrea Antonello sarà il primo, accompagnato in pista dal padre Franco. Andrea è un ragazzo autistico, noto per aver percorso insieme al padre 6200 chilometri su una motocicletta, attraversando India, Stati Uniti e Brasile. In pista, Andrea ballerà con la maestra Laura Faccio. La coppia si esibirà sulle note di Vent’anni, brano di Massimo Ranieri.

Ballando con le Stelle: giuria e tribuni del popolo

Com’è ormai noto, la diciottesima edizione di Ballando con le Stelle potrà contare ancora una volta sul contributo dei suoi cinque giurati. Confermati in blocco Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Confermata in toto anche la giuria popolare, composta dagli ex maestri Simone di Pasquale e Sara Di Vaira, oltre a Rossella Erra. Tornerà a ricoprire il suo ruolo di commentatore a bordo campo, infine, Alberto Matano.

La prima puntata di Ballando con le Stelle andrà in onda sabato 21 ottobre, ore 20:35 su Rai 1. Sarà poi possibile seguire il programma in streaming sulla piattaforma RaiPlay.