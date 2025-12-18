Ballando, Carlucci si svela: il dietro le quinte di d’Urso, La Rocca e Lucarelli

L’attesa è finita: manca poco alla finale di Ballando con le Stelle 2025, che andrà in onda sabato 20 dicembre. Tante le polemiche che hanno caratterizzato questa edizione e ora a esporsi ci pensa Milly Carlucci, che non può non parlare di Barbara d’Urso. La presenza dell’ex volto Mediaset è stato sicuramente il colpo di scena di questa stagione e non sono mancate le svolte che hanno tenuto il pubblico incollato al piccolo schermo, come gli attriti con Selvaggia Lucarelli.

Infatti, la d’Urso è stata la concorrente più chiacchierata. In una nuova intervista a Fanpage.it, però, la Carlucci è rimasta sulle sue e appare poco propensa a esporsi su ciò che è accaduto tra la sua concorrente e la Lucarelli:

“Ma sinceramente di quello che succede fuori non me ne curo. Non ne ho proprio il tempo. In trasmissione non mi sembra ci siano state particolari tensioni, se non qualche divertente scambio dialettico”

Invece, parlando con Il Corriere della Sera, Milly ha ammesso che effettivamente Barbara è stata “la rivelazione di questo programma”. Di lei ha apprezzato l’umiltà, nonostante la “sua statura professionale”, nell’affidarsi a un maestro esigente come Pasquale La Rocca. Crede che insieme formino una coppia “molto divertente”. Allo stesso tempo, la padrona di casa ha fatto sapere che, sebbene ci siano dei momenti di “grande amore e sintonia”, tra d’Urso e La Rocca ci sarebbero dietro le quinte dei litigi, durante i quali non si parlano, per poi fare pace.

Ballando con le Stelle 2025, Milly Carlucci non si espone sul vincitore

Nella sua intervista a Fanpage.it, la Carlucci non sbilanciarsi su chi secondo lei dovrebbe trionfare, tanto che fa il tifo per tutte le coppie rimaste in gara. In questa occasione, la conduttrice ha preso la palla al balzo per commentare le parole di Christian De Sica. Il noto attore italiano, agli occhi di qualcuno, ha preso in giro la Carlucci, facendo notare il suo orecchio. Dopo di che, ha cancellato il post condiviso sui social network, che ormai però era diventato virale.

Ebbene oggi la conduttrice ha ammesso di non sentirsi offesa dal suo commento, anzi continua a nutrire per lui una grande simpatia. E mentre sta già pensando al cast della prossima edizione, Milly ha deciso di parlare del famoso lastra-gate tra Fognini e Fialdini:

“È stato un momento dietro le quinte, una frase fuori posto per cui poi ha chiesto scusa. Si sono più che riconciliati. È un ragazzo istintivo e gli fa onore in un mondo in cui tutti parlano per convenienza”

Infine, come fatto nell’altra intervista, anche qui la padrona di casa ha preferito non svelare chi secondo lei vincerà questa edizione. La Carlucci ha confessato che questa volta per lei è davvero difficile dire da ora chi potrebbe trionfare, in quanto “il livello medio è straordinario” tra le coppie in competizione.