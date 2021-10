Ballando, ‘camerino-gate’: Mussolini attacca Selvaggia, Smith la sbugiarda

Dopo il ‘vaccino-gate’ fatto scoppiare attorno a Mietta da Selvaggia Lucarelli, ora, su Ballando con le Stelle, monta il caso del ‘camerino-gate’. A farlo detonare ci ha pensato Alessandra Mussolini che sui social ha attaccato pesantemente la giurata e giornalista con la quale da tempo è in lotta. In particolare l’ex politica ha realizzato delle Stories Instagram sostenendo che Selvaggia aveva il camerino vicino al suo ma che misteriosamente ha cambiato postazione. Tuttavia sembra che le cose non siano andate proprio come spiegato da Alessandra.

“Il camerino di lei, che non nomino (Selvaggia, ndr), l’ho trovato cinque o sei posti avanti per non stare vicino a me. Siamo fuori come un balcone, anzi come un balconcino”, ha tuonato la Mussolini sui suoi canali social, volendo far intendere che la Lucarelli, pur di non avere a che fare con lei, abbia spostato la propria postazione nel dietro le quinte dello show.

Peccato che a stretto giro dalla sua accusa, sia giunta la replica di Carolyn Smith. Una replica che ha sbugiardato il quadro dipinto dall’ex parlamentare. La 60enne britannica non ha usato mezzi termini per smentire quanto detto dalla Mussolini. “Ho visto i post di Alessandra. Mi dispiace, però, è un messaggio sbagliato e una notizia completamente lontana dalla verità. Alessandra devi dire la verità”, ha chiosato la coreografa.

Carolyn ha aggiunto che lei ha sempre avuto il camerino numero 14, la Lucarelli il 15 e Roberta Bruzzone il 16. Tuttavia, ha spiegato sempre la giurata britannica, recentemente c’è stata una leggera rimodulazione. La Smith è passata al camerino 15, Selvaggia al 16 e Roberta al 17. “Quello che ha detto Alessandra è errato, una menzogna”, ha concluso Carolyn, con piglio deciso.

Sulla vicenda è intervenuta anche la diretta interessata, la Lucarelli che con una Stories Instagram ha confermato la versione della collega Smith invitando la rivale Mussolini a smettere di dire “idiozie“.

Ballando con le Stelle e il caso Covid relativo a Mietta: la cantante è vaccinata o no?

Nel frattempo resta caldo il tema attorno a Mietta: la concorrente è risultata positiva al Covid poco prima dell’inizio della seconda puntata del talent show di Rai Uno. Selvaggia, nel corso della diretta, ha chiesto alla cantante, intervenuta in collegamento (per ora è stata temporaneamente estromessa dal gioco), se fosse vaccinata. Mietta non ha voluto rispondere con chiarezza. Un atteggiamento che ha provocato la dura reazione della Lucarelli che ha parlato di responsabilità verso gli altri partecipanti del programma.