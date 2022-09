Ballando, bufera su Zazzaroni: “Sessista!”. La Lucarelli minimizza

Sono ormai diverse ore che online non si fa altro che parlare di un’uscita decisamente fuori luogo fatta da Ivan Zazzaroni in occasione di una recente puntata di Il Bello del Calcio. Nel corso della trasmissione sportiva, il direttore del Corriere dello Sport e da anni giurato a Ballando con le stelle, si è rivolto alla collega Claudia Mercurio, con un commento preciso sulle dimensioni del suo seno, riguardo alle quali ha apertamente manifestato il suo apprezzamento.

“Io ringrazio te che sei cresciuta tantissimo, anche davanti” ha commentato Ivan Zazzaroni, guardando con fare fiero la collega, che è rimasta interdetta e ha replicato, basita: “Ma in che senso?”. A questo punto Zazzaroni ha messo il carico da novanta, mimando un petto prosperoso con le mani e limitandosi ad aggiungere un “Eh, mamma mia!”. La giornalista al suo fianco si è limitata a commentare, imbarazzata, con un “Ma che dici!” con il quale ha in qualche modo dimostrato di non aver particolarmente gradito le frasi del collega.

Le immagini dello scambio sono state riportate per la prima volta su Twitter da Giuseppe Candela, che ha condiviso su Twitter la clip con tono severo (“Scena triste” ha commentato Candela). Il tweet è diventato virale, mettendo così alla gogna Ivan Zazzaroni: “Che schifo!”, “Vergogna!”, “Commento sessista” sono soltanto alcune delle reazioni al siparietto.

Mi ero persa il commento sessista di Ivan #Zazzaroni. Si conferma un personaggio pessimo. ???? — Fedezic (@fedezic) September 28, 2022

Travolto dalle polemiche sul web, Zazzaroni ha avuto la possibilità di controbattere proprio sul Corriere dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni sull’ultimo numero del giornale:

“Sono finito nel tiro al piccione del web per un siparietto con una giovane collega. Claudia Mercurio, con cui a Napoli ho condiviso per otto anni, da fratello maggiore e amico, un talk televisivo. Rivendico il diritto a ironizzare sugli attributi maschili e femminili, con uomini e con donne, senza subire la gogna del perbenismo fondamentalista, figlio dei tempi. La parità che auguro alle donne è anzitutto leggerezza. E libertà. Di dire, di fare, di ricevere.”

Ivan Zazzaroni, dunque, non si sposta di un millimetro rispetto alla sua posizione. Nonostante la battuta fuori luogo, il giornalista conferma di non essere in alcun modo pentito. A questo punto c’è da aspettarsi che anche in futuro si renderà protagonista di uscite simili con le colleghe.

Selvaggia Lucarelli commenta la polemica su Ivan Zazzaroni

Che cosa ne penserà, a questo punto, la temibile collega di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli, sempre paladina delle giuste cause particolarmente quando hanno a che fare con il sessismo e la dignità delle donne? La giornalista ha in qualche modo minimizzato la questione, dandole il peso che a suo avviso merita. Contrariamente alle aspettative di molti, la Lucarelli si è mostrata piuttosto scioccata rispetto a certe accuse piombate su Zazzaroni.

Via Instagram Stories, la Lucarelli ha risposto alla collega Maria Volpe, che su Twitter chiedeva a Zazzaroni di chiedere scusa a tutte le donne nella prima puntata di Ballando 2022, in programma il prossimo 8 ottobre. La compagna di Lorenzo Biagiarelli si è limitata a rispondere con un “Ma veramente?”, che vuol dire tutto, e non vuol dire niente.