Ballando, Bruganelli-Madonia: ecco perché non ballano insieme

Ci sono grandi aspettative per la nuova edizione di Ballando Con Le Stelle, che andrà in onda su Rai 1 a partire da sabato 28 settembre. I fan del programma sono particolarmente curiosi di vedere in pista Sonia Bruganelli. In molti si aspettavano che questa ballasse in coppia con Angelo Madonia, con il quale ha iniziato ultimamente una frequentazione. I due, tuttavia, non balleranno insieme. Angelo affiancherà difatti Federica Pellegrini mentre il maestro di Sonia sarà Carlo Aloia. Come riportato da Biccy, in un’intervista a RTL 102.5 lui ha spiegato la motivazione dietro questa scelta. Scopriamo meglio i dettagli a riguardo.

Perché Angelo e Sonia non ballano insieme

Qualche giorno fa sono state svelate le coppie della nuova stagione di Ballando Con Le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci che andrà in onda a partire da sabato 28 settembre su Rai 1. Angelo Madonia e Sonia Bruganelli non balleranno insieme come speravano i fan della coppia. Lui affiancherà difatti la campionessa di nuoto Federica Pellegrini mentre Sonia è stata affidata al maestro Carlo Aloia. Ospite ai microfoni di RTL 102.5, il ballerino ha spiegato il motivo di questa decisione.

Nello specifico Madonia ha rivelato di voler tenere la vita privata separata da quella lavorativa, aggiungendo che il programma di Milly Carlucci richiede molte energie e concentrazione. Angelo ha poi specificato che il fatto che Sonia balli con un altro ballerino non lo infastidisce minimamente e che entrambi devono pensare al loro percorso e a ballare.

Di seguito le sue dichiarazioni in merito:

Come mai non balliamo insieme? Abbiamo scelto per preservare la nostra vita e le persone intorno a noi, di condividere questo percorso professionale, ma non proprio insieme, lei ballerà con Carlo Aloia. Se mi infastidisce? No. Io sono contento perché questa scelta è sana e va benissimo così. Ballando è un percorso così intenso che è giusto pensare a ballare e a Ballando con le Stelle.

Madonia ha anche confermato la sua frequentazione con Bruganelli. La coppia era stata paparazzata insieme a Roma dal settimanale Chi mentre si teneva per mano. Ancora prima che uscisse allo scoperto e gli scatti venissero pubblicati sul settimanale, già si vociferava una storia tra i due. Sonia aveva difatti raggiunto Angelo in Spagna mentre partecipava alla versione spagnola proprio di Ballando Con Le Stelle. In quell’occasione i due erano stati paparazzati insieme a Palma De Maiorca.

Angelo Madonia, prima d’intraprendere la relazione con Sonia Bruganelli, ha avuto una storia con la speaker radiofonica Ema Stokholma. I due si erano conosciuti proprio sulla pista da ballo di Ballando Con Le Stelle, dove i due hanno gareggiato in coppia nel 2022.