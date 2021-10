Ballando, ancora caos Federico Fashion Style: Anastasia quasi in lacrime

Non c’è pace per Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina. Dopo gli esordi non facili la coppia è stata presa di nuovo di mira nel corso della seconda puntata di Ballando con le Stelle 2021. I giurati del programma – in particolare Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli – si sono scagliati contro l’hair stylist e imprenditore per le sue dichiarazioni dietro le quinte.

Il 32enne di Anzio si è lamentato dei giudizi della prima puntata e non gli è piaciuto il modo in cui i giudici lo hanno definito. “Hanno parlato delle mie clienti definendole “donne un po’ così”. Così come? Burine? Sono fiero di essere il re delle burine”, ha fatto sapere Federico Fashion Style, fiero di aver aperto cinque negozi e di dare lavoro a così tante persone ma anche di rendere più belle le sue clienti.

“C’è un pregiudizio nei miei confronti. Il mio più grande vizio è vestirmi così, che ci posso fare?”, ha aggiunto il parrucchiere di tante star quali Giulia De Lellis e Valeria Marini. Federico, vestito di piume e paillettes, si è poi esibito in una salsa con la sua maestra Anastasia Kuzmina.

Una performance che non è particolarmente piaciuta a Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. “Ti presenti in questo modo e uno si aspetta i fuochi d’artificio”, hanno rimarcato i due giurati, che non hanno dunque trovato l’esibizione all’altezza della personalità di Federico Lauri. Milly Carlucci ha però ricordato che il percorso a Ballando con le Stelle è solo agli inizi e lo stesso ha fatto Anastasia Kuzmina.

Quest’ultima – che nel corso della prima puntata si era scagliata duramente contro la giuria – ha cercato di trattenersi e non parlare troppo ma il suo sguardo ha colpito i tanti telespettatori. La ballerina ucraina era sul punto di scoppiare in lacrime e non ha nascosto che durante la settimana ci sono stati sia da parte sua sia da parte del suo allievo dell’ansia e del timore per il giudizio altrui.

La coppia ha avuto il pieno sostegno di Alessandra Mussolini, giurata popolare di Ballando con le Stelle, che ha invitato tutti a non denigrare Federico Fashion Style solo perché è un parrucchiere.