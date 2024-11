Ballando, Aloia diventa papà e ‘abbandona’ Bruganelli: lei nel caos

Problemi per Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle, dove partecipa come concorrente. L’ex opinionista del Grande Fratello è stata ‘abbandonata’ dal suo maestro di danza in queste ultime ore. Il motivo? Il ballerino sta per diventare padre e, ovviamente, ha preferito raggiungere la sua Jlenia Intravaia Firulottina, la quale sta per partorire la loro bambina. Di certo, il neo papà non poteva non essere presente, a fianco della sua compagna. Ciò avviene proprio a poche ore dall’ottava puntata del talent show condotto da Milly Carlucci.

Molti si stanno chiedendo come farà l’ex moglie di Paolo Bonolis a portare avanti le prove per la coreografia della puntata di domani senza il suo maestro? La stessa Bruganelli, il cui figlio Davide Bonolis pare abbia trovato l’amore nel talent di Rai 1, dimostra di essere preoccupata. Aloia è appena partito per Bologna per essere presente per la nascita di sua figlia, poco prima della messa in onda dell’ottava puntata, lasciando però Sonia nei guai.

Lo stesso Carlo a La Vita in Diretta aveva parlato, giorni fa, di questa possibilità. Con ironia, il maestro di danza aveva chiesto alla sua compagna di attendere domenica per partorire, in modo da poter essere presente per le prove con Sonia. Ma, chiaramente, queste non sono cose che si programmano e la figlia è ormai pronta per nascere, in queste ore. Così Bruganelli si ritrova oggi senza partner per le prove e ne parla sul suo profilo ufficiale di Instagram, dove ha condiviso un video sulle Stories.

La produttrice televisiva fa sapere che Aloia è partito per Bologna questa mattina. “Nessuno si chiede come farò io che già sono bravissima a ballare senza fare prove?”, chiede, preoccupata, nei camerini ai presenti. Di sicuro Bruganelli, che nei giorni scorsi ha accusato un crampo, è felice che il suo maestro di danza stia diventando in queste ore papà. Allo stesso tempo, Sonia non può non essere preoccupata, in vista dell’ottava puntata del talent show di Rai 1.

Non si sa se la figlia di Carlo Aloia, intanto, sia nata. Nel frattempo, salvo imprevisti, l’esibizione di Bruganelli nella diretta della puntata di Ballando con le Stelle di sabato 16 novembre 2024 ci sarà. Ma senza prove nelle ore precedenti all’appuntamento, come farà Sonia a dare il meglio di sé? Il pubblico avrà modo di scoprirlo nel corso della messa in onda della puntata di domani, durante la quale sicuramente ci saranno aggiornamenti al riguardo.