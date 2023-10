Ballando 2023: Lucarelli, bordata fuori luogo alla d’Urso in diretta

Il riferimento alla conduttrice campana che nelle scorse settimane si è recata in Inghilterra per migliorare il suo inglese

Chi è quella tale che è andata in Inghilterra e posta su Instagram? Dopo l’esibizione di Simona Ventura nella prima puntata di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ha fatto una allusione, tutt’altro che carina, nei confronti di una collega della “Tigre di Chivasso”. A chi si è riferita? Nientepopodimeno che a Barbara d’Urso. Ma si proceda con ordine. “SuperSimo” è stata protagonista di una grande performance in pista. Come da copione si è poi presentata innanzi alla giuria, facendo il pieno di complimenti. Ed è qui che la Lucarelli ha spedito una ‘frecciatona’ a “Barbarella” per la quale, come è arcinoto, non prova molta stima, per usare un eufemismo.

“Iniziai a fare questo mestiere grazie a Simona. Hai dimostrato che quando la tua carriera non è andata benissimo, e questo capita a tutti, sei stata in grado da ripartire dalle cose piccole”, ha esordito la Lucarelli. Subito dopo ecco l’attacco diretto alla d’Urso: “Non sei andata in Inghilterra a postare su Instagram in inglese, così, improvvisamente. No sei rimasta qui a fare cose più piccole con pazienza e modestia”.

Il riferimento è stato più che palese: la d’Urso, per chi non lo sapesse, dopo aver saputo di essere stata “defenestrata” da Mediaset (a Pomeriggio Cinque è stata sostituita da Myrta Merlino), si è trasferita a Londra per circa un mese. Un viaggio-scuola: infatti la conduttrice campana ha frequentato dei corsi linguistici per migliorare il suo inglese. Il tutto documentato quasi a cadenza quotidiana su Instagram. A quanto pare alla Lucarelli tale agire non è piaciuto.

C’è da dire che Barbara d’Urso può essere criticabile su alcuni aspetti (ed infatti negli anni ha fatto incetta di critiche per la tv proposta). Stavolta però, a dirla tutta, Selvaggia l’ha un po’ fatta fuori dal vaso visto che andare in Inghilterra a 66 anni e rimettersi sui libri non pare proprio un atteggiamento “anti umiltà”. Anzi è un qualcosa di lodevole ed è sintomo di una donna che ha voglia di mettersi in gioco.