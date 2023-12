Ballando 2023, dietro le quinte: lite tra i fidanzatini, “lui disperato”

Questa sera ci sarà la finale di Ballando con le stelle, ma è stata fatta una rivelazione clamorosa. Una coppia ha litigato nel backstage durante la scorsa puntata. I due sono Lorenzo Tano e la sua ballerina Lucrezia Lando, ormai non solo uniti nel ballo. Infatti, hanno confermato più volte di avere una relazione.

Durante la puntata del 16 dicembre, ogni concorrente ha raccontato una storia del proprio passato e Lorenzo ha parlato della sua ex. Il ragazzo ha vissuto un amore molto intenso con questa donna. La fine della relazione lo ha fatto talmente soffrire da arrivare a perdere 12 kg. Ma sembra che la sua compagna non abbia preso bene questo racconto e sia scoppiata in lacrime nel backstage. Si dice che lui si sia molto dispiaciuto che Lucrezia abbia reagito così male e c’è stato “un momento di attrito“. A parlarne è stata proprio Milly Carlucci a La Volta buona.

“Ci sono stati momenti di lacrime. Perché la scorsa puntata ognuno di loro ha raccontato un fatto importante della loro vita. E in particolare Lorenzo ha raccontato il suo precedente amore e com’è andata la storia. Ha spiegato come la rottura di questo vecchio amore l’abbia fatto così tanto soffrire. E allora lì c’è stato un momento di attrito. Perché insomma, parlare degli ex compagni non è mai una cosa saggia, non è saggio farlo davanti ai compagni attuali. Lì è successo qualcosa. Però tutto è bene quello che finisce bene”.

Ora la questione sembra risolta e i due sono pronti a sfidare le altre coppie per conquistare l’ambita coppa della 18esima edizione di Ballando con le stelle.

La finale

Stasera si concluderà la 18esima edizione del programma. A contendersi la coppa ci sono Wanda Nara, Simona Ventura, Lorenzo Tano, Giovanni Terzi, Rosanna Lambertucci, Teo Mammucari e Sara Croce.

Ad oggi, secondo i bookmakers, la classifica finale potrebbe vedere Ventura con Samuel Peron al terzo posto, Tano con Lucrezia Lando al secondo e Wanda Nara alzare la coppa con Pasquale La Rocca. Se così fosse sarebbe il secondo anno consecutivo di vittoria per il ballerino professionista.

La Rocca ha la fama di non aver mai perso il programma, nemmeno nelle edizioni estere. Anche questa volta, ha al suo fianco una compagna che sta mostrando talento e potrebbe essere candidata alla vittoria. L’anno scorso Pasquale vinse (tra mille polemiche) con Luisella Costamagna, che, nonostante i tanti infortuni, è riuscita a tornare in gara e a trionfare.