Ballando 2023, Carlotta Mantovan smontata: il ritratto impietoso

Carlotta Mantovan smontata con un ritratto esageratamente impietoso, firmato Grazia Sambruna. La firma del Corriere della Sera, conclusa la 18esima edizione di Ballando con le Stelle, ha stilato le pagelle sui concorrenti. La vedova di Fabrizio Frizzi si è beccata un 4 ed una stroncatura pesante. Sambruna ha titolato così: “Carlotta Mantovan, una spocchia inaspettata (che principessina!): voto 4”. Secondo la giornalista, la donna è stata eliminata prima della finale per appunto un “eccesso di spocchia”. Il riferimento è alle accuse lanciate alla giuria che ha definito, nel corso della puntata in onda sabato 25 novembre, la sua esibizione “sterile” e “fredda”.

In effetti in quel frangente la Mantovan ha sbagliato. Ha preso sul personale e in modo strumentale dei giudizi relativi al ballo, sostenendo che fossero stati dati in relazione al suo carattere e alla sua tempra. Quindi ha sostenuto che per i dolori che ha sofferto durante la sua vita avrebbe meritato di essere trattata diversamente: “Io sono un fiore e da tale vado trattata”. Una presa di posizione che è suonata come una richiesta di un trattamento di favore rispetto al resto del cast. La Mantovan ha poi fatto un passo indietro, dicendo di essere stata fraintesa. Nessun fraintendimento in realtà, quello ha detto.

Sambruna, sul Corriere della Sera, l’ha infilzata. Così la giornalista: “Eliminata, si è poi giocata il ripescaggio con la bramosia che solo un bradipo potrebbe riservare al pensiero di correre la maratona di New York. Peccato? Forse per lei. Di certo, non per il pubblico da casa”.

Un ritratto, si diceva, impietoso. Forse troppo. Vero che Carlotta, come poc’anzi sottolineato, ha preso un granchio nel valutare come offese personali giudizi che invece erano semplicemente riferiti al ballo. C’è però da dire che, oltre a quello scivolone, a Ballando si è impegnata ed ha offerto anche in alcune occasioni buone performance, oltre a mantenere un atteggiamento riservato e dignitoso. Certo si sa che la tv cerca altro: lo scontro, il gossip, la polemica o lo scandalucccio. Dinamiche lontane anni luce dalla personalità della Mantovan. Ma questa non può essere una sua colpa. Anzi è un suo pregio. Per questo darle 4 come voto stona un poco.