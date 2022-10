Ci sono state voci di corridoio, spifferi più che altro, che volevano la Lucarelli fuori dalla giuria ma non è mai stata in discussione

A ridosso della nuova edizione di Ballando con le Stelle ci sono state voci su un possibile addio di Selvaggia Lucarelli alla giuria. Voci che non hanno mai trovato conferma nella realtà e che oggi si sono rivelate più infondate che mai. Selvaggia non è mai stata in discussione come giudice di Ballando, anzi non lo è mai stato nessuno della giuria attuale. Milly Carlucci ha trovato la sua formazione ideale, il suo dream team, e non ha alcuna intenzione di rinunciare a nessuno dei cinque. Né alla loro sinergia, che piace e convince.

C’è stato anche chi ha chiesto l’allontanamento di Selvaggia a causa della presenza del fidanzato Lorenzo Biagiarelli come concorrente. Codacons si è fatto portavoce di tale richiesta ed è intervenuto a gamba tesa sulla questione. L’associazione non ha ricevuto risposta, però, se non quella di Selvaggia che sa di essere nella loro lista nera per aver difeso Fedez. Insomma, la Lucarelli non ha mai rischiato di non essere più tra i giurati di Ballando con le Stelle.

Una nuova, ennesima conferma è arrivata oggi da Milly Carlucci. La conduttrice del sabato sera di Rai Uno ha rilasciato un’intervista a SuperGuida TV e tra le domande è spuntato anche il nome di Selvaggia. Le hanno chiesto delucidazioni sulle voci di un possibile addio della giornalista, chiedendole se ha dovuto convincerla a cambiare idea. Milly ha smentito l’addio di Selvaggia, ma pare ci sia stata comunque una chiacchierata fra loro:

“Per quanto ci riguarda Selvaggia non è mai stata in discussione, dopo qualche anno può capitare qualche momento in cui si rende necessario parlarsi e confermarsi che ci si stima e ci si vuole bene. Questo avviene nel lavoro, come nell’amicizia e nei rapporti in genere”

Le hanno chiesto anche se in casa Ballando si stava realmente valutando di sostituire Selvaggia con Arisa. Anche in questo caso Milly è stata chiara, Arisa non è mai stata un’ipotesi per Ballando con le Stelle: “Arisa è nel mio cuore ed è stata un’ottima investigatrice al Cantante Mascherato, ma non ho mai pensato a lei come giurata di Ballando”. La conduttrice è certa di voler andare avanti con la stessa giuria: “È la migliore che c’è”.

Nel corso dell’intervista non poteva mancare una domanda sulle polemiche a Ballando con le Stelle 2022. Sono bastate poche puntate ad accenderne alcune, così come a far nascere scontri tra concorrenti e giuria. Milly non teme che le polemiche possano sminuire il suo show: