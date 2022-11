Ballando 2022, caso Costamagna: clima tesissimo, cos’è successo

Chi ha seguito la scorsa puntata di Ballando con le stelle 2022 si ricorderà certamente del momento in cui Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca sono arrivati ad un passo dal ritiro. La giornalista e il ballerino professionista si sono trovati costretti a prendere una difficile decisione, alla luce dei continui problemi di salute della Costamagna, che si è fatta male alla gamba in più di un’occasione.

Nella puntata di sabato scorso, subito prima di esibirsi, Luisella Costamagna e La Rocca hanno deciso di prendersi un attimo tutto per loro, per spiegare a Milly Carlucci e alla giuria i motivi che li avevano spinti a ritirarsi. In un primo momento, sembrava che la decisione fosse già stata presa. Tuttavia, sono bastate l’insistenza del pubblico e della stessa giuria (soprattutto di Carolyn Smith) per fare cambiare idea ai due.

A fatica, e dopo diversi tentennamenti, Luisella Costamagna si era decisa a ballare in ogni caso, seppure un po’ impacciata e senza la stessa scioltezza del pre-infortunio. La Rocca ha assecondato la sua richiesta, nonostante fosse chiaro a tutti che questa scelta avrebbe potuto comunque compromettere ulteriormente la salute della concorrente. Ballare con una caviglia malandata non è infatti un’opzione particolarmente consigliabile.

La coppia si è alla fine congedata dalla giuria come se nulla fosse accaduto, con una valutazione ovviamente piuttosto bassa. Eppure, sembra che subito dopo e nelle ore successive il clima si sia scaldato e pure parecchio nel dietro le quinte.

Perché Pasquale La Rocca non era presente a Oggi è un altro giorno?

Luisella Costamagna è stata l’ospite del salotto di Serena Bortone nella puntata di oggi. Tuttavia, il suo compagno di ballo era assente. Un’assenza sospetta, subito notata dalla padrona di casa, che ha chiesto spiegazioni alla giornalista. La Costamagna, a questo punto, ha risposto ironicamente: “Sabato mi ha detto che andava a comprare delle sigarette”.

Tra l’altro, sabato scorso Domenico Marocchi aveva anche provato a intervistare La Rocca post esibizione, senza successo. L’inviato di Serena Bortone aveva commentato il forfait del diretto interessando dichiarando “Mi si è ritirato il ballerino!”.

Il retroscena

TvBlog ha ricostruito in serata quanto sarebbe accaduto subito dopo l’esibizione di Luisella Costamagna a Ballando. Sembrerebbe che La Rocca, nel dietro le quinte, si sia reso protagonista di una pesante sfuriata fuori dall’Auditorium. Per placare la sua furia sarebbe stato a quanto pare necessario l’intervento degli autori.

Come sottolineato dal sito, “Non è chiaro quale sia il motivo della sfuriata, ma pare riconducibile alla rivalutazione fatta sulla pista dalla coppia, che contrariamente a quanto deciso prima dell’inizio della puntata non si è ritirata dal programma, esibendosi infine in maniera improvvisata”.