Balivo, Volpe, Canalis, Marcuzzi, Guaccero: la sfida è a colpi di bikini (foto)

Le bellezze della tv, sui social, mandano in tilt i fan: eccole in bikini durante la torrida estate italiana

Temperature africane, l’estate entra nel vivo e le bellezze della tv italiana si sfidano a colpi di bikini sui social. La ‘rivincita’ delle 40enni verrebbe da dire, perché Alessia Maruzzi, 48, Bianca Guaccero, 40, Adriana Volpe, 48, Maddalena Corvaglia, 41, Caterina Balivo, 41, Elisabetta Canalis, 42 sono tutte una favola. Nessuna rinuncia all’eleganza, nemmeno in spiaggia. Non guasta nemmeno un tocco di sana malizia, come quella abbondantemente e sapientemente utilizzata dalla Marcuzzi e dalla Canalis che si sono fatte immortalare come mamma le ha fatte. Guai però ad essere volgari. E infatti non lo sono state.

Così ecco la Canalis sfoggiare un due pezzi da mozzare il fiato per poi farsi riprendere su un tetto in tutto il suo splendore (inutile dire che l’ex velina di Striscia la Notizia ha mandato in tilt i fan). Evidentemente la sua amata Sardegna la ispira.

C’è poi Maddalena Corvaglia che ha fatto tappa a Jesolo, mostrandosi statuaria, in un bikini rosa da capogiro. Splendida anche Caterina Balivo che nel mare della sua terra, la Campania, alterna il costume a due pezzi a quello intero. Il risultato è sempre il medesimo: ‘Wonderful!’

Se la Canalis mette pepe, Alessia Marcuzzi non è assolutamente da meno. Anzi rilancia, facendosi addirittura immortalare dal marito in pose da far perdere la testa. E infatti il popolo di Instagram è impazzito.

Splendida anche Bianca Guaccero, che dal 15 gennaio scorso è entrata a far parte della categoria 40enni. Finiti gli impegni televisivi con Detto Fatto, è volata nella sua amata Puglia, godendosi mare e relax. Pure per lei una forma smagliante.

Divina anche anche Adriana Volpe, che dal prossimo settembre farà ritorno su Canale Cinque dopo la parentesi a Tv8 con Ogni Mattina, deludente negli ascolti. La trentina, fresca di separazione dall’ex marito Roberto Parli, sarà una delle opinioniste del Grande Fratello Vip 6 (l’altra sarà Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis). Prima di rimettersi al lavoro è però bene ricaricare le pile. Adriana lo ha fatto a Castiglione della Pescaia, comune in provincia di Grosseto. Eccola sfoderare una linea superba: 48 anni e non sentirli.