Balivo ‘segreta’: in tv con la farfallina per l’endovena e marito spiato

Caterina Balivo a cuore aperto tra tv e famiglia. La conduttrice di Aversa, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha fatto una serie di confidenze inedite, parlando di sé, di alcuni colleghi e del legame che la unisce al marito Guido Maria Brera. A proposito della sua professione, ha rivelato che le è capitato di andare in onda con la farfallina per l’endovena e anche poco dopo essere svenuta con la febbre a 40.

Caterina Balivo su Frizzi, Milly Carlucci e Franco Di Mare

Pronti via e subito ha citato il compianto Fabrizio Frizzi, con il quale ha avuto la fortuna di lavorare a inizio carriera. La Balivo ha affermato che il collega le ha insegnato che la “gentilezza può migliorare gli umori in una redazione: se sei gentile e sorridente, e conosci i nomi di tutti i tuoi collaboratori, li fai sentire parte di un gruppo”.

Ha poi incontrato altre figure da cui ha ‘rubato’ per migliorare. Ad esempio Milly Carlucci, “la professionalità fatta persona”. Oppure Biagio Izzo che le ha insegnato “a sapersi prendere in giro”. Parole di profonda stima anche per Franco Di Mare dal quale ha appreso quanto sia “importante studiare: anche se non sai una cosa, hai la possibilità di prepararti e quello fa la differenza“.

Balivo in onda in condizioni precarie

Oggi è al timone de La Volta Buona, programma pomeridiano in onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno. Nonostante conduca da 25 anni, continua ad avere “l’ansia da prestazione”: “Nella conduzione ballo, scherzo, rido, ma di leggerezza non c’è niente. La scialla non la conosco, le cose devo farle bene”. Quando le è stato chiesto se sia mai andata in onda in condizioni precarie, la risposta è stata sì:

“Il primo periodo di Vieni da me avevo un problema, pensavo appendicite, e mi calmavo con la flebo di Voltaren. Feci una puntata già con la farfallina pronta per l’endovena. Un’altra volta avevo febbre a 40, sono svenuta e sono andata in onda lo stesso. Talvolta mi sono interrogata: se uno sta male, deve stare a casa?”.

Il telefono spiato al marito Guido Maria Brera

Capitolo famiglia: con il marito ha avuto due figli, Guido Alberto e Cora. Con loro vive anche Costanza, la figlia avuta da Guido Maria da una precedente relazione. In casa c’è un bel clima: “Sì, molto. Adesso Costanza ha 20 anni, i miei figli Guido Alberto e Cora sono pazzi di lei”. Meno invece della notorietà della mamma: “Sono sempre molto seccati quando mi fermano per strada. Del resto, io a casa non ho foto mie di lavoro e abbiamo solo un televisore”.

Anche con il marito tutto fila liscio, anche se in passato non sono mancati momenti difficili. La stessa Balivo lo aveva confessato alla collega Silvia Toffanin a Verissimo. Aveva anche raccontato di controllare ogni tanto il cellulare del compagno. Lo fa ancora? “Una sbirciata la do sempre, ma quello non è controllare: è tenersi aggiornati…”.

“Maria De Filippi e Clerici al pomeriggio da anni, poi sono andate avanti”

La Balivo è poi tornata a parlare della sua professione. In passato aveva dichiarato di sognare un programma tutto suo in prima serata o nel weekend. Per ora, però, non c’è stata la possibilità di saltare in sella a uno show importante in quelle fasce. Insoddisfatta?

“La verità è che sono grata di fare il lavoro che mi piace e non penso mai che qualcuno debba darmi di più. Dopodiché a 25 anni conducevo la stessa fascia oraria di oggi e allora potrei dire: sei rimasta lì. Ma poi guardo gli altri conduttori e mi rendo conto che la tivù è stantia, pure la Clerici fa quel programma da 20 anni e la stessa De Filippi è al pomeriggio da 25. Loro sono andate avanti facendo anche altro, ma hanno un’età diversa dalla mia: c’è tempo”.

Tra i programmi che ha condotto, ce ne è uno che proprio non rifarebbe? “Il più grande pasticciere (Rai Due, ndr). Ma non per il programma in sé. È che mi ha portato via tanto tempo familiare che mi è pesato. Quell’esperienza mi ha fatto capire che si possono dire dei no, pure se ti offrono una prima serata”.