Balivo ospita Santarelli che le ricorda subito la loro lite: “Omaggio”

Sbarco con il botto a La Volta Buona per Elena Santarelli. La conduttrice e showgirl, non appena ha messo piede in studio, ha ricordato alla padrona di casa Caterina Balivo di quando ebbe nei suoi confronti un atteggiamento non proprio simpatico, per usare un eufemismo. Cosa ha raccontato? Di quando erano giovani e si ritrovarono a fare i provini per tentare di essere arruolate a Striscia la Notizia nel ruolo di veline. All’epoca la Balivo riservò paroline non proprio carine alla collega.

Elena Santarelli e Caterina Balivo: il battibecco ai provini di Striscia la Notizia

La Santarelli si è presentata nel programma con un paio di scarpe senza tacco. Una scelta che le ha permesso di ricollegarsi all’aneddoto relativo a ciò che avvenne al casting per diventare veline. “Ricordo che, quando abbiamo fatto il provino per Striscia la Notizia, lei (Caterina Balivo, ndr) non voleva entrare con me. Mi ha detto: “Tu chi sei, sei troppo alta. non puoi entrare con me””. Così Elena Santarelli ancor prima di sedersi sul divanetto de La Volta Buona per iniziare l’intervista. “Simpatica subito, però ho trovato un’altra simpatica e siamo diventate amiche”, la replica della Balivo che ha aggiunto con tono ironico: “Grazie davvero per l’omaggio, tra l’altro le tue scarpe sono bellissime”.

Come andò alla fine il provino a Striscia? Né la Santarelli né la Balivo furono ingaggiate da Antonio Ricci. Nonostante ciò le loro carriere, negli anni successivi, presero il volo. Nel corso dell’intervista, poi, è stato ricordato che Elena fu una delle protagoniste della prima edizione del quiz show L’Eredità (Rai Uno). All’epoca conduceva Amadeus. “‘Ama’, se torni a Sanremo chiama la Santarelli”, ha scherzato la Balivo. “Già vedo i titoli: “Elena che si lamenta che non è stata chiamata a Sanremo”, ha commentato ridendo la showgirl. che ha aggiunto rivolgendosi alla collega: “Era una battuta. Ma manco a te ti hanno chiamato”. “Ma io non volevo essere chiamata”, ha chiosato la padrona di casa de La Volta Buona tra le risate dei presenti in studio.