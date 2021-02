Balivo e il programma sfumato (al suo posto Serena Rossi): il retroscena

Caterina Balivo qualche mese fa ha deciso di prendersi una pausa dalla tv. Secondo alcune voci di corridoio, però, la conduttrice di Aversa sarebbe stata in lizza per la conduzione del programma La canzone segreta, in onda su Rai Uno, che poi è stata affidata all’attrice Serena Rossi. Un’occasione mancata, quindi, per la Balivo che attualmente è impegnata come giudice nello show Il Cantante mascherato.

Di recente la moglie di Guido Maria Brera ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi dove ha spiegato i motivi del suo allontanamento dal piccolo schermo. La conduttrice ha raccontato a Mara Venier di aver fatto una scelta d’amore nei confronti del suo compagno: “La pandemia ha sconvolto tutto il mondo, se ti colpisce e a casa hai una persona sensibile, la persona della tua vita con cui hai deciso di condividere un percorso con grande sacrificio, a quel punto non ce l’ho fatta”.

L’amore per Guido Maria Brera e la rinascita come giudice de Il Cantante Mascherato

La Balivo ha raccontato di aver avuto accanto molte volte suo marito Guido che, spesso e volentieri, si è fatto da parte per permetterle di lavorare. Nel corso degli anni, infatti, hanno cambiato casa, città e scuola. Nell’intervista a Domenica In, la Balivo ha anche raccontato che suo marito non avrebbe voluto che lei lasciasse la conduzione del programma Vieni da me: “Soluzioni alternative erano difficili da trovare. “Come si fa a lavorare 10 mesi in quelle condizioni? Il nostro lavoro ti porta a stare tanto tempo fuori. Torni a casa e ci sono 2 bambini piccoli. Se non c’è il papà, non c’è neanche la mamma, ma come si fa?”. Per questo una scelta. “D’amore, sì”.

Un amore molto forte il loro, da cui sono nati due figli: Guido Alberto e Cora. I due, che si sono detti sì a Capri nel 2014, sono ancora innamoratissimi. La conduttrice ha conosciuto Brera dopo aver avuto una lunga storia d’amore con Nicola Maccanico. Per il finanziere ha cambiato ogni suo progetto di vita, decidendo anche di andare a vivere in montagna per un periodo. Lui, oltre ai due figli avuti con la conduttrice, ha 3 figli nata dalla relazione con un’altra donna.

L’esperienza come giudice a Il Cantante Mascherato, per lei, può essere considerata una vera e propria rinascita. Una proposta che la conduttrice ha accettato anche in virtù della stima e dell’amicizia che la lega a Milly Carlucci, con cui ha iniziato il percorso televisivo 20 anni fa: “Ero la sua valletta nella Casa dei sogni, vent’anni fa: il mio ciclo ricomincia da dove avevo iniziato. Mi piace questa simmetria, e che Milly sia di nuovo la mia madrina”.

Non ci resta che attendere per scoprire quali saranno i prossimi progetti lavorativi della Balivo. Potrebbero aprirsi nuovi spazi nei prossimi mesi per compensare il fatto che la proposta di conduzione de La canzone segreta si sia trasformata in un nulla di fatto?