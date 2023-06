Balivo contro Striscia: “Cosa ho rifatto? Ora parlo io, ecco la verità”

Durante la puntata di oggi, giovedì 15 giugno, de La Vita in Diretta è andato in onda un servizio a dire poco scioccante dal titolo “Baby botox”. Si tratta sostanzialmente di una pratica comune tra molte ragazze e ragazzi giovanissimi che non appena raggiunta la maggiore età decidono di sottoporsi ad alcuni ritocchini estetici tra cui proprio il Botox. La tossina viene comunemente usata per rendere le labbra più turgide e carnose ma anche per riempire le prime rughe e per correggere il “difetto” delle sopracciglia abbassate.

Sfortunatamente si tratta di un trend in continua crescita e la colpa, a quanto si apprende dal servizio, sarebbe dei social che mettono quotidianamente in mostra la finta perfezione di influencer e modelle opera dei numerosi filtri “cambia connotati” utilizzati dagli stessi nei video e nelle foto pubblicate. Tra gli ospiti in studio vi era anche la celebre conduttrice Caterina Balivo che ha voluto esprimere la sua opinione sull’argomento rispondendo per la prima volta a un servizio che le aveva dedicato Striscia la Notizia molto tempo fa.

Le parole di Caterina Balivo

“Un po’ di tempo fa uscì un servizio di Striscia la Notizia in cui si diceva che mi ero rifatta naso, seno e labbra. Non ho mai risposto perché ho detto “vabbè è un tg satirico, cosa devo rispondere?” Sapete quante volte mi trovo messaggi con scritto: “Ah ti sei rifatta, aveva ragione Striscia”. No, sono bella così. Ormai siamo talmente ossesionati che si pensa che una donna di spettacolo sia per forza rifatta.”

Queste le parole con le quali la conduttrice ha voluto rispondere per la prima volta pubblicamente alle accuse mosse da Striscia la Notizia che, nel lontano 2019, aveva dedicato alla Balivo un servizio della rubrica Fatti e Rifatti, dedicata proprio ai presunti ritocchini estetici dei vip. Stando a quanto riportato dal tg satirico di Antonio Ricci in quel servizio, Caterina Balivo si sarebbe rifatta seno, naso e labbra. Tutto falso e definitivamente smentito dalla stessa conduttrice che ha affermato di piacersi così com’è e di non aver bisogno di ricorrere al chirurgo estetico per stare bene con se stessa.

Il servizio di Striscia la Notizia

Durante la puntata del celebre telegiornale satirico di Antonio Ricci, andata in onda venerdì 29 ottobre 2019, la rubrica “Fatti e Rifatti” aveva puntato il bisturi contro la conduttrice della Rai Caterina Balivo. Lo scanner test aveva infatti rivelato come la Balivo si fosse sottoposta ad alcuni ritocchini estetici al naso, al seno e alle labbra. Secondo Striscia infatti questi sarebbero diversi rispetto agli inizi della carriera della stessa conduttrice. “Il naso sembra leggermente diverso, che dire del seno rigogliosamente cresciuto e infine qualche maligno parla di un leggero intervento di blefaroplastica.”

Già all’epoca Caterina Balivo aveva voluto replicare a suo modo alle accuse mosse dal Tg satirico e aveva postato una clip su Instagram nella quale si toccava naso e seno mentre diceva “Non sono rifatti”.