Tegola ai nastri di partenza per la nuova edizione di Bake Off Italia, in onda tutti i venerdì su Real Time a partire dalle ore 21.20. Un concorrente ha detto addio anzitempo al programma: trattasi di Daniele, catanese di 40 anni, professione impiegato di banca. L’uomo ha iniziato la sua avventura televisiva nel migliore dei modi, rendendosi protagonista di una brillante performance. Peccato che però abbia poi dovuto dire addio alla trasmissione per un delicato imprevisto familiare. Lui stesso lo ha riferito alla produzione, spiegando di non sentirsela di proseguire in quanto ha saputo che sua madre è stata colpita da un problema di salute di non poco conto. Così il 40enne siciliano ha salutato tutti ed è tornato a casa per stare vicino al genitore.

Daniele ha quindi dovuto mettere in stand by le proprie aspirazioni. Prima di andarsene ha salutato gli altri concorrenti, i giudici e ovviamente la padrona di casa, Benedetta Parodi, la quale gli ha assicurato che, se vorrà, per lui ci sarà un posto nella prossima edizione di Bake Off Italia. Insomma, le porte restano aperte.

Daniele è felicemente sposato ed ha una figlia, che, come lui stesso ha simpaticamente spiegato, è il “giudice più severo dei suoi dolci”. Da sempre ha avuto una grande passione per la cucina e i dolciumi. La voglia di stare ai fornelli risale alla tenera età, cioè a quando era piccino e con la nonna si divertiva a preparare la crema pasticcera in casa.

Oggi continua a coltivare l’hobby della cucina e non smette di alimentare il suo sogno, vale a dire aprire una sua pasticceria in Francia. La determinazione, la volontà di apprendere nuove competenze e l’inventiva non gli mancano. Nel suo tempo libero ama infatti acquisire conoscenze, oltre a costruire delle cose che gli possono risultare utili. L’ultima sua fatica è stata la costruzione di una cella di lievitazione.

Non resta che augurare ogni bene al giovane catanese, con la speranza che sua madre possa riprendersi e superare i problemi di salute che l’hanno colpita.