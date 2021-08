Bake Off Italia 2021: data inizio, giuria, puntate

Il celebre talent dei pasticceri sta per tornare in tv: ecco tutti i dettagli sui giurati, gli ospiti, episodi e concorrenti

Buone notizie per i fan del cooking game Bake Off Italia. L’agguerritissima sfida tra i cuochi provetti sta per sbarcare con una nuova edizione ricca di novità su Real Time. Il talent per pasticceri è già iniziato, infatti sono state già registrate le prime puntate.

Gli autori e produttori del programma condotto da Benedetta Parodi sembra abbiano voluto seguire anche quest’anno il vecchio adagio squadra che vince non si cambia. Anche nella stagione 2021 dunque i telespettatori e fan del programma ritroveranno gli stessi giurati.

Alla conduzione ci sarà sempre la giornalista e food influencer Benedetta Parodi, che avrà il difficile compito di far emergere le personalità dei concorrenti, ma anche tenere a bada gli aspiranti chef. A Benedetta anche l’arduo compito di addolcire i giudici, spesso molto intransigenti.

I giudici di questa nuova edizione di Bake Off Italia ritorneranno ad essere tre: Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. La talentuosa Csaba dalla Zorza, che ha fatto parte dell’edizione 2020, non sarà presente.

Bake Off Italia: quando inizia, puntate

Il talent culinario prenderà il via da venerdì 3 settembre 2021. La messa in onda è prevista in prime time sul canale Real Time. Il numero di puntate previsto è di 14. Ciascun episodio avrà la durata complessiva di circa 90 minuti. Il numero di concorrenti iniziale è di 16.

Come gli affezionati del programma sapranno, gli aspiranti pasticceri si confronteranno in delle gare di pasticceria. Dopo ogni puntata, quindi eliminazione, i pasticceri in gioco rimarranno in numero sempre più ridotto. Nelle prime puntate a causa delle restrizioni sanitarie in materia di Covid i partecipanti si sfideranno a gruppi di 8.

Nelle ultime puntate invece la situazione cambia e si vedranno i concorrenti gareggiare tutti sotto lo stesso tendone.

Gli ospiti

Quali ospiti saranno invitati ad andare sotto il tendone bianco situato nel giardino di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore? Due nomi sembrano essere certi. Uno è un volto legato già all’universo di Real Time e al mondo del food, mentre l’altra è una cantante molto famosa.

Di chi stiamo parlando? Di Renato Ardovino e di Orietta Berti. Reduce dalla partecipazione alla scorsa edizione del Festival di Sanremo e dal successo del brano ‘Mille’, in collaborazione con Fedez e Achille Lauro.