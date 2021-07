Orietta Berti, la pronuncia di Fedez è uno spasso: show e gaffe su Rai Uno

Come faremmo senza Orietta Berti? L’artista emiliana è salita questa sera sul palco di Una voce per Padre Pio, lo show di Rai Uno condotto da Pietrelcina da Mara Venier, regalandoci tante nuove soddisfazioni. “Orietta nazionale” si è esibita sulle note di Quando ti sei innamorato, la sua canzone in gara al Festival di Sanremo 2021, raccontando un mucchio di piccoli e grandi aneddoti di un anno per lei a dir poco incredibile. Il 2021 è infatti stato per la cantante l’anno di una rinascita artistica spinta in particolare dai social network.

Già, perché nonostante l’età non esattamente in target, la cantante è diventata una star del web proprio alla luce della sua partecipazione alla Kermesse ligure e, in parallelo, alla collaborazione con Fedez. Nonostante Orietta Berti frequenti Federico Lucia da ormai diverso tempo, non sembra proprio essere riuscita ad imparare la pronuncia del nome del rapper. Ed ecco che, anche sul palco di Una voce per Padre pio, Orietta ha continuato a chiamare il collega “Fedes“, con quell’adorabile accento emiliano che tanto piace ai fan.

Su Twitter, come spesso accade in questi casi, gli utenti si sono scatenati, prendendo (bonariamente) in giro la cantante e, in realtà, dimostrandole un enorme affetto. Quasi come dei nipotini nei confronti della loro nonna.

Ecco alcuni dei commenti apparsi in serata dedicati ad Orietta Berti e alla sua “bizzarra” pronuncia di Fedez.

#UnavoceperPadrePio Orietta Berti: “Quando mi ha chiamato Fedessss” — CuoreBianconero ???????? (@FranciJuveADP) July 4, 2021

A Mara Venier, di cui è stata di recente ospite a Domenica In, Orietta Berti ha avuto la possibilità di raccontare anche tutte le curiosità su Mille. Stiamo ovviamente parlando del tormentone in collaborazione con il ‘suo Fedezs’ e Achille Lauro, primo in classifica FIMI da tre settimane.

La Berti ha così raccontato che Fedez le ha dato carta bianca riguardo all’interpretazione del pezzo, permettendole di cantare il brano con tutta la leggerezza del caso. “Cantala come se stessi cantando sotto la doccia!” aveva suggerito il rapper alla sua ben più anziana collega.

In questa stessa occasione, fra l’altro, ha anche raccontato di come avesse preso in considerazione l’idea di rifiutare la partecipazione al secondo Festival di Amadeus. La Berti ha spiegato che per un lungo periodo, dopo essere stata colpita dal Covid, non era praticamente più riuscita a cantare.