Bake Off Italia 2019 con Benedetta parodi: nella nuova edizione ci saranno tanti ospiti d’eccezione

Bake Off Italia sta per tornare. Questa sera (venerdì 30 agosto) andrà in onda su Real Time la prima puntata della settima edizione, condotta ancora una volta dall’insostituibile Benedetta Parodi. Con lei, confermatissimi, ci saranno sempre i tre “zuccherosi” giudici: Clelia D’Onofrio, Erns Knam, e il bel Damiano Carrara. Questa volta non saranno però soli. La nuova stagione della versione italiana del talent show culinario The Great British Bake Off, infatti, sfornerà non solo tantissimi dolci ma anche tante novità. Ad fare compagnia ai tre storici membri della giuria ci saranno anche degli ospiti d’eccezione che, all’occorrenza e a sorpresa, potranno trasformarsi nel quarto giudice.

Le novità di Bake Off Italia: arriva il giudice speciale

Ad animare e a rendere ancor più squisite le puntate di Bake Off Italia 2019, condotte da Benedetta Parodi che proprio parlando della sua trasmissione si è confessata su Domenica In, arriveranno anche degli ospiti particolari che rivestiranno il ruolo del quarto giudice, un giudice speciale insomma. Tra questi ci saranno lo chef Antonino Cannavacciuolo, Il cake designer Renato Ardovino, Csaba Della Zorza, Roberto Valbuzzi e anche Benedetta Rossi, la seguitissima youtuber di Fatto in casa da Benedetta. Ma le novità sono davvero tante. Nello studio in stile anni ’50 ci saranno le classiche sfide di creatività e tecnica, ma la terza prova sarà sempre ideata dalla D’Onofrio che, ovviamente, farà di tutto per mettere in difficoltà gli aspiranti pasticceri d’italia. Ma non solo, La busta blu per il migliore pasticcere amatoriale di puntata non verrà più assegnata sul finale, ma sarà data al concorrente dopo ogni singola prova per dagli un vantaggio diretto nella sfida successiva.

Bake Off Italia 2019: ecco tutti i concorrenti

Quest’anno i concorrenti di Bake Off Italia che proveranno ad aggiudicarsi la vittoria finale sono 18:

Alice Mancin

19 anni – Muggiò (MB) – Studentessa

19 anni – Muggiò (MB) – Studentessa Annamaria Renna

53 anni – Capaccio Paestum (SA) – Disoccupata

53 anni – Capaccio Paestum (SA) – Disoccupata Antonino Orfanò

65 anni – Limbadi (VV) – Pensionato

65 anni – Limbadi (VV) – Pensionato Antonio Bonanno

28 anni – Nicolosi (CT) – Commesso

28 anni – Nicolosi (CT) – Commesso Cecilia Pongetti

37 anni – Porto San Giorgio (FM) – Casalinga

37 anni – Porto San Giorgio (FM) – Casalinga Daniele Baga

31 anni – Brescia – Impiegato

31 anni – Brescia – Impiegato Dora Scinocca

38 anni – Bojano (CB) – Maestra

38 anni – Bojano (CB) – Maestra Giusy Scalia

32 anni – Catania – Centralinista

32 anni – Catania – Centralinista Hasnaa Machaar

28 anni – Campania (SA) – Operaia

28 anni – Campania (SA) – Operaia Mariangela Plebani

42 anni – Bonate Sopra (BG) – Casalinga

42 anni – Bonate Sopra (BG) – Casalinga Martina Botticelli

29 anni – Roma – Ingegnere informatico

29 anni – Roma – Ingegnere informatico Martina Russo

20 anni – Bologna – Disoccupata

20 anni – Bologna – Disoccupata Olena Romaniuk

30 anni – Milano – Modella

30 anni – Milano – Modella Riccardo Pagni

18 anni – Pieve a Nievole (PT) – Studente.

18 anni – Pieve a Nievole (PT) – Studente. Roberto Landriscina

59 anni – Cinisello Balsamo (MI) – Impiegato

59 anni – Cinisello Balsamo (MI) – Impiegato Rong Hao Wu

19 anni – Milano – Cameriere

19 anni – Milano – Cameriere Rosario Cucco

45 anni – Castelbuono (PA) – Insegnante

45 anni – Castelbuono (PA) – Insegnante Sara Gandini

31 anni – Varese – Manager

Quando inizia Bake Off Italia 2019: numero puntate e orario

La prima puntata di Bake Off Italia 2019 è in programma per venerdì 30 agosto 2019 alle ore 21.10 su Real Time e in contemporanea su tutti i canali del Gruppo Discovery: NOVE, DMAX, Giallo, MOTOR TREND, Food Network, K2 e Frisbee. In seguito andranno in onda una volta a settimana, ogni venerdì, 14 episodi della durata di 90 minuti l’uno.