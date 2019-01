Baglioni a Sanremo, conflitto di interessi? Nuove prove da Striscia la notizia

Striscia la notizia contro Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2019

Striscia la notizia continua ad indagare sul lavoro di Claudio Baglioni al Festival di Sanremo. Nella puntata in onda martedì 29 gennaio, Pinucco porta a galla altre strane coincidenze. L’inviato rivela che anche i cantanti confermati, che prenderanno parte al Festival come ospiti, ruotano intorno alla Friends & Partners (F&P), la società che gestisce Baglioni e molti dei cantanti in gara. Infatti Antonello Venditti, Elisa, Ligabue e Alessandra Amoroso sono legati alle F&P e Giorgia alla Vivo Concerti, società acquisita da una multinazionale che in parte ha acquisito pure la società di Ferdinando Salzano. “Alcuni di questi cantanti erano presenti al matrimonio di Salzano”, sottolinea Pinuccio. Le indiscrezioni su eventuali altri ospiti, afferma Pinuccio di Striscia la notizia, parlano di Umberto Tozzi, Raf, Fiorella Mannoia e Pio e Amedeo. Tutti quanti della F&P e molti di loro presenti alle nozze di Salzano, di cui Baglioni è stato testimone.

Claudio Baglioni: conflitto di interessi al Festival di Sanremo 2019?

Il tg satirico di Antonio Ricci analizza poi Sanremo Giovani, lo spettacolo andato in onda lo scorso 20 e 21 dicembre e che ha visto vincitori Einar e Mahomood. “C’era una giuria composta da 5 persone con 3 collaborazioni Rai e 2 esterni, Fiorella Mannoia e Annalisa. Queste due ruotano attorno alla Friends & Partners. I due vincitori che sono entrati di diritto nel Festival vero e proprio, da regolamento, sono stati votati per il 40% da una commissione musicale guidata da Baglioni, quindi riferibile al suo agente Salzano. Per il 30% dalla giuria di esperti – tra cui Fiorella Mannoia e Annalisa – artiste brave e competenti ma pur sempre in quota Salzano. E per il restante 30% dal televoto. Un semplice calcolo mostra dunque che il primo 40% più il 12% della giuria di esperti fa 52%. Perciò più della maggioranza dei voti è astrattamente riconducibile a Salzano”, ricorda Pinuccio.

Le precedenti accuse di Striscia la notizia a Baglioni

Nella puntata di lunedì 28 gennaio, Striscia la notizia ha parlato di una clausola di trasparenza presente nei contratti Rai. “È una clausola che fa parte di tutti i contratti che riguardano il servizio pubblico e prevede che non ci siano relazioni (etichette, management, edizioni e booking) tra coloro che devono selezionare gli artisti che finiranno all’interno del concorso canoro. Baglioni si trova ad aver selezionato artisti che fanno parte della sua stessa agenzia”, ha denunciato Pinuccio.