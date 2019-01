Baglioni a Sanremo: c’è conflitto di interessi? L’accusa di Striscia la notizia

Striscia la notizia e l’accusa contro Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2019

Striscia la notizia è tornata ad occuparsi di Claudio Baglioni. Nella puntata in onda lunedì 28 gennaio, l’inviato Pinuccio ha parlato di un presunto conflitto di interessi del direttore artistico e conduttore della kermesse. “Abbiamo scoperto una clausola di trasparenza nei contratti Rai. Non abbiamo capito se viene applicata o no a Claudio Baglioni!”, ha premesso Pinuccio. La parola è poi passata a Michele Monina, giornalista de Linkiesta, che ha dichiarato: “È una clausola che fa parte di tutti i contratti che riguardano il servizio pubblico e prevede che non ci siano relazioni (etichette, management, edizioni e booking) tra coloro che devono selezionare gli artisti che finiranno all’interno del concorso canoro. Baglioni si trova ad aver selezionato artisti che fanno parte della sua stessa agenzia”.

Claudio Baglioni accusato di conflitto di interessi

Come fatto notare da Striscia la notizia, Claudio Baglioni è legato alla Friends & Partners (F&P) di Ferdinando Salzano e questa, a sua volta, collabora con una serie di cantanti selezionati al Festival (Paola Turci, Nek, Achille Lauro, Renga, Il Volo e Nino D’Angelo). Da poco, inoltre, l’agenzia di Salzano è stata acquisita in parte dalla Cts, una multinazionale, che ha acquisito la Vivo Concerti e la Magellano Concerti. Di queste fanno parte altri concorrenti di Sanremo 2019: Irama, Ultimo, Federica Carta, Shade ed Ex Otago. “L’anno scorso tra gli invitati al matrimonio di Salzano c’erano tanti cantanti. Sembrava quasi una preselezione per il Festival, perché chi ha cantato alla cerimonia, ora è a Sanremo. Alla festa, inoltre, era presente anche Baglioni. La Rai ha un ufficio che fa i contratti per gli artisti. E chi ci lavora? La mamma di una collaboratrice di Salzano”, ha fatto sapere Pinuccio.

Il precedente tra Antonio Ricci e Claudio Baglioni

Lo scorso anno Antonio Ricci, ideatore di Striscia la notizia, si è scagliato duramente contro Claudio Baglioni. “Il botulino gli intoppa i ragionamenti nel cervello” ha dichiarato Ricci sollevando non poche polemiche. Il cantante è subito passato alle vie legali, ma Antonio non si è lasciato intimidire e ha replicato: ““Il Divino Claudio non accetta la critica e neppure il diritto di satira”. Cosa succederà questa volta?