È arrivata una delle serate più importanti della stagione dei premi, ovvero quella dei BAFTA, gli oscar inglesi. Questa sera 19 febbraio, al Southbank Centre di Londra, verrà premiato il meglio del cinema britannico e oltreoceano dell’ultimo anno. Sul red carpet tutti gli occhi sono andati verso i principi del Galles: il principe William e Kate Middleton. I due, che non si sono persi una cerimonia di premiazione dei BAFTA dal 2017 al 2020, tornano dopo 2 anni di assenza. In particolare, a rubare la scena è stata la futura regina consorte, che si è presentata con un abito di Alexander McQueen molto simile allo stesso sfoggiato alla medesima cerimonia nel 2019. Secondo il giornale “Daily Mail”, si tratterebbe, addirittura, dello stesso abito di 4 anni fa con solo piccole modifiche. Il design, infatti, è lo stesso, ma con un fiocco sulla spalla al posto dei fiori.

La Principessa indossava un lungo ed elegante abito bianco, con una scollatura asimmetrica che si arricciava in un nodo di tessuto su una spalla per poi scivolare in un effetto cascata dietro di lei. Per quanto riguarda gli accessori, Kate ha scelto di indossare dei guanti neri ‘da opera’ firmati “Cornelia James” da 217 dollari, insieme ad una pochette nera di “Jimmy Choo”, costo 1,550 dollari.

Curiosa la scelta dei gioielli, decisamente diversa da quelli indossati nel 2019 (gli orecchini di Diana e il bracciale di Elisabetta II). La nuora del Re Carlo, infatti, ha optato per degli orecchini ‘lowcost’: dei fiori giganti da 18 sterline acquistati da Zara. Per completare la mise, ai piedi portava dei tacchi d’oro che spuntavano da sotto l’orlo mentre camminava. Le scarpe appartengono alla collezione di “Aquazzura” e sono acquistabili al prezzo di 750 dollari.

Kate ha scelto di affidarsi nuovamente ad Alexander Mcqueen, la stessa casa di moda che aveva firmato il suo abito da sposa. La principessa, infatti, ha vestito lo stilista per ben quattro delle sue sei partecipazioni ai “BAFTA”. Il brand è lo stesso indossato da Maria De Filippi in molti dei suoi programmi. Proprio in questa domenica 19 febbraio, ha condotto il pomeridiano di “Amici” con un blazer giallo firmato, per l’appunto, Alexander Mcqueen.

Qualche settimana fa, aveva attirato l’attenzione l’elegante vestito corto sfoggiato durante una puntata di “C’è posta per te”, che ricordava lo stesso portato da Sonia Bruganelli in una diretta del “Grande Fratello Vip”. Anche in quell’occasione, l’outfit portava il nome di Mcqueen. Insomma, la principessa d’Inghilterra e la ‘regina’ della televisione italiana sono accomunate dallo stesso gusto per la moda: entrambe prediligono look che incarnano un mix perfetto di eleganza e informalità.