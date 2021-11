Back To School non è stato cancellato: ecco la data di messa in onda

“Back To School”, secondo le ultime indiscrezioni, non è stato eliminato definitivamente dal palinsesto. Sembrano esserci infatti solide speranze per il programma condotto da Nicola Savino, attualmente al timone de “Le Iene”. A quanto pare la trasmissione sarebbe stata semplicemente oggetto di una riprogrammazione. Ecco le ultimissime news e la data prevista per il debutto del nuovo format di Italia 1.

Secondo quanto riportato dal portale “Tv Blog” il programma ha già una precisa collocazione del palinsesto della rete Mediaset: il mese previsto per la messa in onda sarebbe gennaio 2022. “Back to School”, diviso in cinque appuntamenti, sarebbe dovuto essere trasmesso il mercoledì sera nel periodo di novembre/dicembre 2021. La prima puntata era programmata per il 10 novembre, mentre la finale per l’8 dicembre. Mediaset ha annunciato l’avvio del nuovo format a metà ottobre 2021.

Il programma ha l’obiettivo di far rifare a 25 personalità del mondo dello spettacolo, diverse per ogni puntata, l’esame di Quinta Elementare. Queste dovrebbero studiare, seguire le lezioni in classe e infine sostenere la prova, valutate da veri insegnanti. Insieme a loro ci sarebbero anche dei bambini, i cosiddetti “maestrini”.

Secondo le anticipazioni tra gli ospiti che appariranno nello show ci sono: Eleonora Giorgi, Vladimir Luxuria, Nicola Ventola, Giulia Salemi, Clementino, Ignazio Moser, Jonathan Kashanian, Benedetta Mazza, Random, Flavia Vento e Scintilla Paola Caruso, Totò Schillaci, Roberta Lanfranchi e Maria Teresa Ruta, Eleonora Pedron, Enzo Miccio, Antonella Elia, Gianluca Zambrotta e Andrea Zelletta, Martina Hamdy, Andrea Lo Cicero, Denis Dosio, Evaristo Beccalossi e Lory Del Santo. Chi, nel corso di ogni puntata, non riuscirà a superare l’esame sarà eletto vip ripetente.

Back To School, un avvio frastagliato

Dopo qualche giorno dall’annuncio dell’inizio del programma si sono susseguite le voci riguardanti una brusca frenata al progetto. Secondo “TV Blog” la trasmissione, per motivi che non sono noti, non avrebbe convinto i dirigenti Mediaset nonostante le prime puntate sarebbero state già registrate.

Si è pensato subito, come ha affermato il portale DavideMaggio.it, ad una cancellazione. Ciò è avvenuto a “Mystery Land” condotto da Alvin e Aurora Ramazzotti, anche se dopo due puntate. Altri invece hanno ipotizzato che lo show starebbe semplicemente subendo una riprogrammazione, come accaduto a “Scene da un matrimonio” condotto da Anna Tatangelo. A quanto pare quest’ultima è la strada che Mediaset ha deciso di percorrere, rivelando finalmente la data di messa in onda.